Caiado diz querer criar ‘polícia’ da América do Sul para combater narcotráfico

O candidato à Presidência do PSD contou em entrevista que uma das medidas em eventual governo seria tratar com os vizinhos do Brasil para instituir a medida na região

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) disse nesta sexta-feira (7), se eleito, querer criar uma “polícia” da América do Sul para combater o narcotráfico. Em entrevista à Globonews, o ex-governador afirmou que a medida seria uma das formas de “resgatar a segurança”.

Segundo Caiado, a proposta abrangeria os 10 países que fazem limite com o Brasil: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

“[É] a mesma coisa que a Europa fez, eu não estou inventando a roda. A mesma coisa que ela fez, uma polícia europeia que não tem fronteira, eu quero criar essa polícia na América do Sul. Quero ter uma polícia que possa transitar [entre os países]”, declarou.

Perguntado sobre a origem do recurso para a medida, Caiado disse que seria de todos os países integrantes da aliança. Quanto à liderança, o ex-governador disse que seria escolhida via eleição.

“Quero ser o primeiro comandante. Vou fazer o trabalho para isso. Vou fazer visita a todos eles e vou querer ser o presidente”, disse.