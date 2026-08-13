Campanha de Flávio aciona TSE após candidato constar como filiado ao Missão

Senador precisa corrigir o erro a tempo de registrar sua candidatura até as 19 horas do sábado, 15 de agosto

A campanha do candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o sistema da Justiça Eleitoral identificar o senador como filiado ao Missão, e não ao PL.

Certidão histórica de filiação partidária emitida pela Corte mostra que a filiação do filho “Zero Um” do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Missão foi registrada em 12 de agosto de 2026 e aparece como regular no sistema da Justiça Eleitoral.

Na mesma certidão, Flávio aparece como filiado ao PL desde 8 de dezembro de 2021, mas com a situação de “desfiliado em 12/08/2026”.

Ou seja, o registro no Missão ocorre na mesma data em que foi lançada a desfiliação do senador do PL.

Em publicação em suas redes sociais, Flávio disse que a sua filiação foi fraudada e que o “sistema” vai tentar de tudo para te parar.

Flávio precisa corrigir o erro a tempo de registrar sua candidatura até as 19 horas do sábado, 15 de agosto.

Nota do Missão

Em nota, o partido Missão afirmou que a filiação foi fraudulenta e que tentou cancelar a associação no mesmo dia. Segundo o texto, a ação foi rejeitada pelo TSE.

A sigla alega que o gabinete de Flávio foi avisado da tentativa de filiação desde o dia 2 de agosto, mas que não obteve resposta por e-mail.

O texto continua afirmando que um relatório será divulgado para imprensa e autoridades, e pede que os responsáveis sejam “exemplarmente punidos”.

A nota também “cutuca” Flávio, afirmando que o partido não tem interesse em acolher um parlamentar que “figura em acusações e suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção.”

*Com informações do Estadão Conteúdo