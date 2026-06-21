Candidato com pendência na Justiça Eleitoral é o mais votado ao governo de RR

Para assumir o cargo, Arthur Henrique precisa de decisão favorável do TSE ou do STF

O candidato Arthur Henrique (PL) terminou neste domingo (21) a eleição suplementar ao governo de Roraima na frente do atual chefe do Executivo estadual, Soldado Sampaio (Republicanos), e de Nelita Frank (PT). No entanto, o resultado não será proclamado até uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida é necessária porque a candidatura de Arthur Henrique está “sub judice” após uma reclamação no STF. Em decisão favorável ao questionamento, o ministro Flávio Dino derrubou norma do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) que flexibilizou o prazo de desincompatibilização para o pleito para até 24 horas após a convenção partidária que lançou o nome do candidato.

Dino rejeitou a medida do TRE-RR. O ministro argumentou que o prazo não pode ser flexibilizado e deve respeitar a data-limite de três ou seis meses, a depender do cargo, definida na Lei das Inelegibilidades. Por caber recurso à decisão do magistrado, Arthur Henrique concorreu como candidato “sob judice”.

Com 100% das urnas apuradas, o resultado ao Executivo de Roraima é:

Arthur Henrique: 160.004 (60,87%);

Soldado Sampaio: 93.897 (35,72%);

Nelita Frank: 8.948 (3,40%).

A eleição suplementar em Roraima foi convocada após o TSE declarar o ex-governador, eleito em 2022, Antonio Denarium inelegível por oito anos e cassar o mandato do vice, Edilson Damião. Ambos foram condenados por abuso de poder político e econômico no último pleito geral.

Além da disputa em Roraima, houve eleição suplementar em cinco municípios. Em Reginópolis (SP), venceu João Paulo (PSD). Em Tuiuti (SP), Careca (União Brasil). Em Joviânia (GO), Elisberto da Retro (Podemos). Em Amparo da Serra (MG), Aila da Farmácia (Avante). Em Bonito de Minas (MG), Miqueias Figueiredo (Republicanos).