Carlos visita Bolsonaro em domiciliar e diz que ‘ele está ciente de tudo’

Filho do ex-presidente disse que Flávio também esteve com ele e não mencionou Michelle

Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez uma postagem em suas redes sociais neste sábado (4), dizendo que esteve com seu pai, que cumpre prisão domiciliar, e que ele está ciente das articulações políticas, mesmo impedido de acessar as redes sociais.

Conforme o ex-vereador, Jair Bolsonaro também foi visitado pelo filho mais velho e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), mas não fez nenhuma menção à madrasta, Michelle Bolsonaro, que recentemente deixou a presidência do PL Mulher, segundo ela, para se dedicar aos cuidados do marido.

Ele está ciente de tudo o que se passa aqui fora, embora esteja, obviamente, impedido de acessar conversas nas redes sociais. Anteriormente, recebeu a visita do meu irmão @FlavioBolsonaro e disse que a conversa foi muito boa e tranquila. Perguntou também sobre meu irmão e seu filho, @BolsonaroSP, pois eles não podem ter contato. Disse a ele que segue trabalhando como sempre.

Jair Bolsonaro está impedido de receber visitas que não sejam de seus filhos devido à prisão domiciliar, o que Carlos define como: “Uma determinação extremamente incomum, mas o objetivo é óbvio: impedir que ele converse com pessoas que possam servir de voz fora do cárcere.”

Conforme o ex-vereador, na visita, que durou duas horas, levou seu pai para tomar um banho de sol e conversaram sobre o passado, o que alegrou o ex-presidente.

Hoje visitei meu pai em sua prisão política domiciliar, impedido de receber visitas de qualquer pessoa que não sejam seus filhos. É uma determinação extremamente incomum, mas o objetivo é óbvio: impedir que ele converse com pessoas que possam servir de voz fora do cárcere.… pic.twitter.com/jbSzwR9xLr — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 4, 2026

Prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou nesta sexta-feira (3) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O prazo de 90 dias da medida terminava também nesta quinta, mas foi prorrogado após a não identificação de nenhuma falta grave durante o tempo em que Bolsonaro está em casa e também e melhora do estado de saúde do ex-mandatário.

No presente momento, a manutenção de prisão domiciliar humanitária mostra‑se razoável, adequada e proporcional, sobretudo porque, afastados os fatores impeditivos anteriores e presentes as excepcionalidades humanitárias, é possível sua concessão mesmo para os condenados em regime fechado.

Na decisão, o ministro também destaca a melhora clínica do ex-mandatário durante o cumprimento da prisão, “não somente em relação à “broncopneumonia aspirativa”, mas também no quadro geral de suas comorbidades, conforme demonstram os relatórios. médicos semanais”, diz o documento, reforçando que a manutenção da prisão é com permanência de todas as medidas cautelares e condições anteriormente fixadas.

Moraes também solicita que a defesa de Bolsonaro entregue, no prazo de 48 horas, à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, as 10 armas que são citadas na decisão. Sendo elas: seis pistolas, duas Carabina/Fuzil e uma espingarda.