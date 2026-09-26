JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Fast News 2ª Edição | 16h00 - 18h00
Política

‘Claro que é oportunismo eleitoral’, diz Tarcísio sobre proibição de bets

Apoiador da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, o governador afirmou ser contrário às apostas, mas criticou o momento da iniciativa

Estadão Conteúdo

Ao chegarem a debate, Haddad foca em 4 anos de governo de concorrente e Tarcísio fala de futuro
'Claro que é oportunismo eleitoral', diz Tarcísio sobre proibição de bets YURI MURAKAMI/F/2.8 NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou neste sábado, 26, como oportunismo eleitoral a proibição das bets pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apoiador da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, o governador afirmou ser contrário às apostas, mas criticou o momento da iniciativa e cobrou esclarecimentos sobre seus efeitos.

“É claro que é oportunismo eleitoral. O senso de urgência só foi desenvolvido agora? Agora eles perceberam que isso é um problema, faltando nove dias, uma semana para a eleição?”, declarou a jornalistas durante o Encontro da Habitação da Zona Leste, no Itaim Paulista, na capital.

O governo Lula formalizou a proibição das bets no início da noite desta sexta-feira, 25, em evento em São Paulo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que os apostadores terão até as 23h59 de 5 de outubro, dia seguinte à votação do primeiro turno, para resgatar os saldos nos sites de jogos.

Questionado sobre o apoio à medida provisória relacionada às bets independentemente de quem vencer a eleição presidencial, Tarcísio reiterou sua oposição aos jogos, mas não explicitou se apoiaria o texto. O governador também questionou a possibilidade de ajuda do governo aos clubes de futebol com recursos dos trabalhadores.

Na mesma noite, o governo lançou o Desenrola 3.0, ao custo de R$ 15 bilhões, como parte de um pacote para a redução do endividamento das famílias, anunciado a nove dias da eleição.

Ao criticar os programas de renegociação de dívidas, Tarcísio afirmou que o brasileiro não quer depender de sucessivas edições do Desenrola. Tarcísio associou o endividamento dos brasileiros aos juros elevados, que atribuiu aos gastos do governo federal.

Assuntos

continue lendo

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo Política Tarcísio seria reeleito no 1º turno em SP, diz Datafolha Pesquisa mostrou que o atual governador registra 56% dos votos válidos
  1. Internet grátis na eleição gera risco de queda da rede móvel, diz Anatel ao STF Agência Brasil · há 2 horas
  2. ‘Além de ele corromper com dinheiro, ele corrompeu com orgia’, diz Lula sobre Vorcaro Jovem Pan · há 3 horas
  3. Lula é pai do tigrinho, afundou o Brasil e está desesperado, diz Flávio Estadão Conteúdo · há 3 horas
  4. Nunes Marques exige que institutos de pesquisa informem sobre uso de áudios e vídeos Estadão Conteúdo · há 5 horas