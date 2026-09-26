Datafolha: 37% reprovam o Congresso Nacional; avaliação positiva chega a 18%

Índice de avaliação negativa permanece no mesmo patamar de maio; pesquisa mostra diferenças entre eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro

A avaliação negativa do Congresso Nacional é de 37%, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (26). O percentual de brasileiros que consideram o trabalho de deputados federais e senadores ruim ou péssimo permaneceu no mesmo patamar registrado em maio. Já a avaliação positiva passou de 15% para 18%.

De acordo com o levantamento, 40% dos entrevistados classificam o desempenho do Congresso como regular, enquanto 6% não souberam responder. Na pesquisa anterior, realizada em maio, a avaliação regular era de 43%.

O levantamento também mostra diferenças entre os eleitores dos dois principais candidatos à Presidência da República. Entre os que declaram voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 22% avaliam positivamente o trabalho do Congresso. O índice é de 15% entre os eleitores do senador Flávio Bolsonaro (PL).

A avaliação negativa é maior entre os homens, chegando a 43%, ante 32% entre as mulheres. A renda também influencia a percepção dos entrevistados: entre aqueles que recebem mais de cinco salários mínimos por mês, 51% consideram o trabalho dos parlamentares ruim ou péssimo. O percentual cai para 30% entre os que recebem até dois salários mínimos.

Na divisão por regiões, a avaliação negativa chega a 41% no Sudeste, 38% no Centro-Oeste e Norte, 36% no Sul e 32% no Nordeste. Já a avaliação positiva é de 21% no Nordeste, 17% no Centro-Oeste e Norte e 16% no Sudeste e no Sul.

A pesquisa foi divulgada a pouco mais de uma semana das eleições, quando os brasileiros escolherão os 513 deputados federais e 54 senadores. Neste ano, dois terços das cadeiras do Senado estarão em disputa, com a eleição de dois representantes por estado e pelo Distrito Federal.

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores entre os dias 22 e 23 de setembro, em 125 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.