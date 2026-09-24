Tarcísio seria reeleito no 1º turno em SP, diz Datafolha

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostrou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) seria reeleito no primeiro turno. Segundo o levantamento, o chefe do Executivo registra 56% dos votos válidos. Ou seja, mais da metade da preferência do eleitorado depois da exclusão dos brancos e nulos.

Na mesma estimativa, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) tem 34% dos votos válidos.

O levantamento mostrou que, no primeiro turno, o governador tem 50% das intenções de voto. O ex-titular da Fazenda soma 30%.

Empatados com 2% estão:

Carlos Machado (PCB) ;

; Policial Edjane (Agir) ;

; Vera Lúcia (PSTU) ;

; Vivian Mendes (UP).

Izadora Dias (PCO) tem 1%. Brancos e nulos correspondem a 8%. São 3% os indecisos.

Em eventual segundo turno, segundo a pesquisa, Tarcísio venceria Haddad. O governador pontua 55% contra 36% do ex-ministro.

De 22 a 24 de setembro, o Datafolha entrevistou 1.610 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 18 de setembro com os números SP-03730/2026 e BR-09355/2026.