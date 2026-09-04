Com experiência na gestão técnica, Fabiana Torquato é a aposta do DC à Vice-Presidência
Assumindo o papel de vice-presidente na chapa encabeçada pela advogada Clariana Barão, Fabiana Torquato (DC) surge na disputa ao Planalto com um perfil técnico e focado na gestão pública.
A formação marca a primeira disputa presidencial sem a presença do fundador, José Maria Eymael, e com duas mulheres representando a legenda na corrida presidencial.
Quem é Fabiana Torquato
Nascida em Pariquera-Açu (SP), Fabiana Cristina Tavares Torquato construiu sua formação acadêmica e profissional no campo jurídico, atuando como advogada com especialização em gestão pública e direito administrativo.
Sua carreira ganhou projeção nos bastidores governamentais do Distrito Federal, onde desempenhou papéis estratégicos em órgãos ligados à política urbana e territorial. Fabiana atuou como diretora de Regularização Rural da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), empresa responsável pela gestão de terras do DF, e exerceu o cargo de superintendente do Patrimônio da União na capital federal, onde pôde ter uma vivência direta no planejamento e na destinação de imóveis públicos.
Esta é a estreia de Fabiana Torquato nas urnas eletrônicas, diretamente na corrida ao Planalto. Sua indicação chega após um reposicionamento do partido, que passou por desistências e rearranjos internos de nomes cotados para encabeçar a chapa.
Propostas de campanha
Entre os eixos defendidos pela chapa estão a ampliação de programas de regularização fundiária urbana e rural, garantindo segurança jurídica para produtores e comunidades, além do fortalecimento do patrimônio público e do combate à burocracia administrativa. No campo social, defende a estruturação de redes de acolhimento e independência financeira para mulheres, somando a experiência técnica à pauta de proteção social
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