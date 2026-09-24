JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Isso Não é um Talk Show | 23h05 - 00h05
Política

Uso de santinhos com imagens de Jair Bolsonaro é liberado pelo TSE

Segundo liminar da ministra Estela Aranha, a decisão é 'divulgação de manifestos político-eleitorais', que é proibida na sentença do ex-presidente

Estadão Conteúdo

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

Em julgamento em plenário hoje (24) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por maioria, permitir o uso de imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em santinhos.

A atual determinação vai de encontro à resolução liminar da ministra Estela Aranha, proferida na última quarta-feira, 16. Na sua decisão, a juíza entendeu que o uso de imagens de Bolsonaro configurava “divulgação de manifestos político-eleitorais”, proibida na sentença do ex-presidente.

Hoje, no entanto, o plenário divergiu da decisão da ministra e liberou o uso das imagens em santinhos. O placar final foi de 5 a 2. Além da juíza, o ministro Floriano de Azevedo Marques também votou contra. O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques divergiu e foi acompanhado dos ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva.

O julgamento do TSE se refere ao caso do candidato a deputado estadual, Lucas Bove (PL-SP), que utilizava santinhos e wind-banners com a imagem de Bolsonaro em posição de destaque. Ele foi proibido de usar o material de campanha pela ministra Estela Aranha em decisão liminar.

Em 2025, Jair Bolsonaro foi condenado por liderança de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Além da reclusão, hoje cumprida em regime domiciliar, a sentença prevê a proibição de “divulgação de manifestos político-eleitorais, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado”.

Assuntos

continue lendo

Candidato ao governo do DF, José Roberto Arruda Bruno Pinheiro Arruda já gastou R$ 2,3 milhões em campanha antes de TSE barrar candidatura A prestação de contas de Arruda registrava, até 18 de setembro, R$ 2.326.132,44 em despesas contratadas. Desse total, R$ 1.483.353,69 já haviam sido efetivamente pagos
  1. Mensagens mostram proximidade de Alcolumbre e Vorcaro, diz revista Jovem Pan · há 1 hora
  2. Zanin pede que Anatel se manifeste em até 48h sobre acesso à internet nas eleições Agência Brasil · há 2 horas
  3. Na volta após a Copa, Brasil enfrenta Austrália em amistoso nesta sexta-feira (25) Agência Brasil · há 3 horas
  4. Datafolha: Marina, Tebet, André do Prado e Derrite empatam tecnicamente ao Senado de SP Jovem Pan · há 3 horas