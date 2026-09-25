Lula: Novo Desenrola é o melhor que anteriores; governo comprará e acertará dívidas das pessoas

De acordo com o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o volume total das dívidas em atraso no Brasil é de R$ 300 bilhões

Presidente Lula (PT) e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante o lançamento do Novo Desenrola

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que o Desenrola 3.0, lançado nesta sexta-feira, 25, como medida provisória, é melhor que as duas versões anteriores do programa. A medida consiste na compra de dívidas em atraso de 2 a 4,5 anos por parte do governo.

“É um Desenrola melhor que os outros. É importante notar isso porque nos outros as pessoas tinham que, individualmente, procurar um banco. Agora, é o governo que vai comprar dívida e vai acertar a vida das pessoas”, declarou Lula.

De acordo com o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o volume total das dívidas em atraso no Brasil é de R$ 300 bilhões. O novo programa alcança cerca de 50% do valor.

A medida faz parte de um pacote de Lula lançado nove dias antes do primeiro turno. Além do novo Desenrola 3.0, o presidente assinou uma medida provisória que proíbe o funcionamento de bets online no Brasil.