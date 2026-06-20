Com Flávio, Tarcísio e Derrite, André do Prado oficializa pré-candidatura ao Senado

Em discurso, o presidente da Alesp agradeceu à confiança depositada e afirmou que a sua vaga na chapa paulista pertencia a Eduardo Bolsonaro

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL-SP), oficializou neste sábado (20) a sua pré-candidatura ao Senado. Durante o evento, foi confirmada a chapa paulista composta pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) na corrida pelo segundo assento na Casa Alta, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa à reeleição e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lançado como pré-candidato à Presidência da República.

Em discurso, André do Prado afirmou que “ninguém tem um time” como o composto por ele, Derrite, Tarcísio e Flávio. O presidente da Alesp também fez aceno ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele afirmou que a sua vaga na chapa paulista pertencia ao terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Vou honrar no Senado Federal a confiança que vocês estão me dando, principalmente, o Eduardo”, disse André do Prado.

O deputado estadual também se comprometeu a “honrar todas as pautas da direta”. Disse ainda que: “Uma de suas marcas é e sempre será a lealdade”.

Antes do discurso de André do Prado, Derrite falou brevemente. Em sua declaração, o deputado federal destacou que nenhum outro estado consegue oferecer uma estrutura similar à chapa da direita em São Paulo. “Vamos fazer história nesse país. Esse é o time do Bolsonaro e do Tarcísio em São Paulo”, afirmou.

Já Tarcísio exaltou a liderança de Derrite na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e a parceria do governo estadual com a Alesp sob a liderança de André do Prado. “É bom para o estado que você faça a diferença, que esteja no Senado Federal para nos ajudar, porque a gente merece a melhor representação no nosso Senado e a gente precisa de uma pessoa que precise de sua densidade, de seu peso que pudesse representar o estado de São Paulo como só você vai poder representar”, declarou o chefe do Executivo paulista ao presidente da Assembleia Legislativa.

Além de Flávio, Tarcísio e Derrite, discursaram no evento:

Senador Rogério Marinho (PL-RN);

Presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto;

Deputada federal e vice-presidente do PL Mulher, Rosana Valle (PL-SP);

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB);

Prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches (PL).

Também compareceram:

Vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB);

Primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (PL-RJ);

Líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);

Deputado federal Márcio Alvino (PL-SP);

Deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP);

Deputada estadual de São Paulo Dani Alonso (PL);

Pré-candidato à Câmara dos Deputados Padre Kelmon (PL-SP).

Eduardo enviou um vídeo com uma mensagem de apoio à pré-candidatura de André do Prado. O ex-deputado federal também pediu engajamento dos apoiadores para eleger a chapa paulista liderada por seu irmão.