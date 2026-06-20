Com Flávio, Tarcísio e Derrite, André do Prado oficializa pré-candidatura ao Senado
O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL-SP), oficializou neste sábado (20) a sua pré-candidatura ao Senado. Durante o evento, foi confirmada a chapa paulista composta pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) na corrida pelo segundo assento na Casa Alta, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa à reeleição e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lançado como pré-candidato à Presidência da República.
Em discurso, André do Prado afirmou que “ninguém tem um time” como o composto por ele, Derrite, Tarcísio e Flávio. O presidente da Alesp também fez aceno ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele afirmou que a sua vaga na chapa paulista pertencia ao terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
“Vou honrar no Senado Federal a confiança que vocês estão me dando, principalmente, o Eduardo”, disse André do Prado.
O deputado estadual também se comprometeu a “honrar todas as pautas da direta”. Disse ainda que: “Uma de suas marcas é e sempre será a lealdade”.
Antes do discurso de André do Prado, Derrite falou brevemente. Em sua declaração, o deputado federal destacou que nenhum outro estado consegue oferecer uma estrutura similar à chapa da direita em São Paulo. “Vamos fazer história nesse país. Esse é o time do Bolsonaro e do Tarcísio em São Paulo”, afirmou.
Já Tarcísio exaltou a liderança de Derrite na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e a parceria do governo estadual com a Alesp sob a liderança de André do Prado. “É bom para o estado que você faça a diferença, que esteja no Senado Federal para nos ajudar, porque a gente merece a melhor representação no nosso Senado e a gente precisa de uma pessoa que precise de sua densidade, de seu peso que pudesse representar o estado de São Paulo como só você vai poder representar”, declarou o chefe do Executivo paulista ao presidente da Assembleia Legislativa.
Além de Flávio, Tarcísio e Derrite, discursaram no evento:
- Senador Rogério Marinho (PL-RN);
- Presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto;
- Deputada federal e vice-presidente do PL Mulher, Rosana Valle (PL-SP);
- Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB);
- Prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches (PL).
Também compareceram:
- Vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB);
- Primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (PL-RJ);
- Líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);
- Deputado federal Márcio Alvino (PL-SP);
- Deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP);
- Deputada estadual de São Paulo Dani Alonso (PL);
- Pré-candidato à Câmara dos Deputados Padre Kelmon (PL-SP).
Eduardo enviou um vídeo com uma mensagem de apoio à pré-candidatura de André do Prado. O ex-deputado federal também pediu engajamento dos apoiadores para eleger a chapa paulista liderada por seu irmão.