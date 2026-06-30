Comissão da Alesp adia votação da LDO 2027 após PT apresentar relatório de 485 páginas

A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) adiou mais uma vez a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, nesta terça-feira (30), após a falta de acordo entre os deputados em torno da pauta. A tendência é que a discussão retorne apenas na próxima semana.



Na sessão desta terça, a bancada do PT apresentou um relatório em separado, com 485 páginas, para contrapor o documento apresentado pelo relator, o deputado Fábio Faria de Sá (Podemos). A leitura do texto é uma estratégia recorrente usada por parlamentares para forçar o adiamento de votações.

Após a leitura de seis páginas, membros do colegiado chegaram a um acordo: a discussão seria adiada por uma semana, mediante a aceitação do PT em dar como lido ao menos 100 páginas do documento elaborado pela bancada — restando 385 ainda a serem lidas.

O texto relatado por Fábio Faria de Sá prevê arrecadação para 2027 em torno de R$ 384 bilhões, com volume de despesas em patamar semelhante. Caso seja aprovado no colegiado, o texto seguirá para o plenário e deve ser votado no mesmo dia.