PoderData: 50% dizem que idade de Lula não impede um novo mandato

Pesquisa mostrou que para 43% dos entrevistados a idade do petista pesa para seguir na Presidência

Se reeleito, Lula iniciará o seu quarto governo com 81 anos

Pesquisa do PoderData divulgada nesta sexta-feira (24) mostrou que 50% não veem problema em o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciar eventual quarto mandato com 81 anos. Para 43%, a idade do petista pesa para seguir à frente do Executivo.

Dos entrevistados que aprovam o desempenho pessoal de Lula, 59% não enxergam a idade do chefe do Executivo como um obstáculo, enquanto 34% acreditam ser um problema.

Entre os que desaprovam a gestão de Lula, 52% veem obstáculo na idade do petista. Para 40%, não é impeditivo.

De 18 a 20 de julho, o PoderData entrevistou 2.500 pessoas por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%.