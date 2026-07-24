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PoderData: 50% dizem que idade de Lula não impede um novo mandato

Pesquisa mostrou que para 43% dos entrevistados a idade do petista pesa para seguir na Presidência

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Cerimônia de entregas do Programa Terra da Gente no estado do Paraná Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Cerimônia de entregas do Programa Terra da Gente no estado do Paraná. Ortigueira - PR
Se reeleito, Lula iniciará o seu quarto governo com 81 anos Ricardo Stuckert / PR

Pesquisa do PoderData divulgada nesta sexta-feira (24) mostrou que 50% não veem problema em o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciar eventual quarto mandato com 81 anos. Para 43%, a idade do petista pesa para seguir à frente do Executivo.

Dos entrevistados que aprovam o desempenho pessoal de Lula, 59% não enxergam a idade do chefe do Executivo como um obstáculo, enquanto 34% acreditam ser um problema.

Entre os que desaprovam a gestão de Lula, 52% veem obstáculo na idade do petista. Para 40%, não é impeditivo.

De 18 a 20 de julho, o PoderData entrevistou 2.500 pessoas por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%.

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