Como a televisão moldou as campanhas: quais foram os debates mais polêmicos para governador de SP

De trocas de farpas filosóficas na década de 1980 a ataques pessoais recentes, os confrontos televisivos no maior colégio eleitoral do país são peças decisivas para entender a democracia brasileira

O debate televisivo é o momento de maior vulnerabilidade de um político durante uma campanha eleitoral. Longe do ambiente rigidamente controlado das propagandas obrigatórias, os postulantes ao cargo máximo do Executivo paulista são forçados a demonstrar capacidade de improviso, resiliência emocional e domínio prático sobre políticas públicas. No estado de São Paulo, que abriga o maior eleitorado e o principal motor econômico do país, o desempenho diante das câmeras costuma definir não apenas o vencedor local, mas também projeta figuras de peso para o tabuleiro político nacional. Entender a dinâmica desses encontros é essencial para compreender os mecanismos que levam o cidadão a sacramentar sua decisão nas urnas.

O marco zero da redemocratização nas telas

A tradição dos confrontos televisionados no Brasil moderno tem uma data e um local de nascimento precisos. Em 1982, o país vivenciava os últimos anos da ditadura militar e se preparava para as primeiras eleições diretas para governadores desde o golpe de 1964. Foi nesse cenário de forte efervescência política que a Rede Bandeirantes organizou o primeiro debate televisivo da história recente, reunindo nomes que definiriam o rumo da República nas décadas seguintes.

O encontro colocou frente a frente figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, Franco Montoro, Jânio Quadros e Reynaldo de Barros. A ausência de regras rígidas e a mediação mais tolerante da época permitiam um fluxo de ideias quase teatral. Um dos momentos mais lembrados ocorreu quando Montoro tentou constranger Jânio citando críticas do antigo adversário Carlos Lacerda. Com retórica afiada, Jânio rebateu afirmando que o oponente tentava citar as Escrituras “valendo-se de Asmodeu ou de Satanás”, arrancando risos da plateia e do próprio Montoro. Esse episódio histórico consolidou o debate não apenas como uma ferramenta de prestação de contas, mas como um grande espetáculo de oratória.

A evolução das regras e o peso do marketing político

Se na década de 1980 os candidatos contavam com tempos generosos e podiam debater de forma mais fluida, o avanço das campanhas transformou a televisão em um campo minado altamente regulado. Na prática, os debates atuais funcionam sob uma organização milimétrica de tempo e blocos, onde o marketing político dita o ritmo de cada declaração. As assessorias treinam exaustivamente os candidatos para encaixar propostas, acusações e defesas em blocos curtos, frequentemente limitados a um ou dois minutos de fala.

Essa profissionalização fez com que os encontros perdessem grande parte da espontaneidade retórica para ganhar em pragmatismo eleitoral. O objetivo principal deixou de ser o convencimento do adversário por meio de argumentos lógicos e passou a ser a produção de cortes para redes sociais ou pílulas para inserção no horário eleitoral gratuito. O mediador, que no passado agia como um anfitrião de uma sabatina intelectual, hoje atua como um árbitro estrito, controlando cronômetros com rigor e intervindo apenas para aplicar o regulamento pré-aprovado pelos representantes dos partidos.

Confrontos históricos que definiram o Palácio dos Bandeirantes

Ao longo das décadas, a política paulista foi palco de embates que alteraram drasticamente o curso das eleições estaduais. No segundo turno de 1998, a tensão atingiu o ápice no encontro organizado pela Band entre Mário Covas e Paulo Maluf. Precisando reverter a desvantagem nas pesquisas, Covas adotou uma postura altamente agressiva na televisão, focando no passado do adversário e em denúncias de corrupção. No encerramento do programa, o tucano provocou o rival afirmando ter procurado “com lupa” a presença de Maluf em uma foto do histórico comício das Diretas Já. A tática ofensiva foi fundamental para consolidar a vitória de Covas nas urnas semanas depois.

Vinte anos mais tarde, a eleição de 2018 protagonizou um dos confrontos mais hostis da história recente do estado. João Doria e Márcio França transformaram os estúdios em arenas de ataques frontais, deixando o aprofundamento do plano de governo em segundo plano. França acusou o adversário de traição política e de esconder seu próprio partido na campanha, enquanto Doria tentava vincular insistentemente a imagem do oponente ao campo da esquerda e ao Partido dos Trabalhadores. A agressividade mútua refletiu o clima de polarização nacional daquele ano e evidenciou como a estratégia de desconstrução moral do adversário se tornou a principal arma na reta final da disputa pelo Executivo.

O que a legislação eleitoral determina sobre os encontros na TV

Quais candidatos as emissoras são obrigadas a convidar para os debates?

A lei eleitoral estabelece que as emissoras de rádio e televisão devem convidar obrigatoriamente os candidatos de partidos, federações ou coligações que possuam representação mínima no Congresso Nacional. Atualmente, a regra exige a presença de postulantes cujas legendas tenham pelo menos cinco parlamentares eleitos para a Câmara dos Deputados. O convite a candidatos de siglas menores não é proibido, mas seu caráter é totalmente facultativo e depende de acordo prévio com os demais participantes.

Como funciona o direito de resposta durante as transmissões ao vivo?

O direito de resposta é um mecanismo legal concedido apenas quando há ofensa pessoal, calúnia, injúria ou difamação direta. Críticas ao plano de governo ou ao histórico administrativo de mandatos anteriores não configuram infração. O candidato que se sentir ofendido deve solicitar a palavra ao mediador, e o pedido é avaliado em tempo real por um comitê formado por advogados ou jornalistas independentes indicados pela emissora. Se o pedido for deferido, o candidato recebe um tempo extra e inegociável, geralmente de um minuto, exclusivamente para se defender da ofensa sofrida.

As emissoras podem definir as regras do formato sozinhas?

Não. Todos os detalhes práticos do formato, como o número total de blocos, a ordem das perguntas, o posicionamento no palco e os tempos exatos de réplica e tréplica, precisam ser aprovados em reuniões prévias com os representantes legais de todas as campanhas convidadas. Apenas após a assinatura de uma ata formal de concordância entre as partes envolvidas o formato ganha validade jurídica perante o Tribunal Superior Eleitoral.

Apesar da ascensão meteórica das redes sociais e do alto investimento em tráfego pago na internet, os encontros televisionados mantêm seu peso institucional intacto. Eles representam o único momento da corrida eleitoral em que as bolhas de algoritmos são rompidas e os postulantes ao cargo são obrigados a dialogar fora de suas zonas de conforto. No complexo cenário político de São Paulo, dominar o embate ao vivo continua sendo o teste definitivo para quem deseja assumir o controle da máquina pública estadual e projetar sua liderança para o futuro do país.