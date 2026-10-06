Flávio afirma querer mudar a Constituição e ‘redemocratizar’ o Brasil
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta terça-feira (6) que quer usar os parlamentares na Câmara e no Senado para eleger um aliado na presidência da Câmara e então mudar a Constituição Federal e “redemocratizar o país”.
“Com a maioria no Senado, com a maioria na Câmara para fazer o presidente da Câmara, para gente mudar a Constituição e redemocratizar esse país”, disse Flávio.
A declaração foi feita em evento em Goiânia para receber apoio, no segundo turno das eleições de 2026, do ex-candidato Ronaldo Caiado (PSD) e do governador eleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB).
Segundo o candiadato, ele é o único capaz de não permitir que o Brasil vire “uma Venezexuela”. “Hoje eu sou o único empecilho para este país não virar uma Venezuela”, afirmou.
A Constituição Federal tem cláusulas pétreas, que só podem ser alteradas para ampliar direitos, e não para restringir.
No entanto, é possível fazer mudanças na Constituição Federal do Brasil pelasd Propostas de Emenda à Constituição (PEC), que antes precisam ser aprovadas pela maioria dos parlamentares na Câmara e no Senado.
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