Flávio afirma querer mudar a Constituição e ‘redemocratizar’ o Brasil

Candidato à Presidência falou em usar a maioria na Câmara e no Senado para eleger um aliado na presidência da Câmara para mudar a Constituição Federal

Candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), na Festa do Peão de Barretos, no Parque do Peão

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta terça-feira (6) que quer usar os parlamentares na Câmara e no Senado para eleger um aliado na presidência da Câmara e então mudar a Constituição Federal e “redemocratizar o país”.

“Com a maioria no Senado, com a maioria na Câmara para fazer o presidente da Câmara, para gente mudar a Constituição e redemocratizar esse país”, disse Flávio.

A declaração foi feita em evento em Goiânia para receber apoio, no segundo turno das eleições de 2026, do ex-candidato Ronaldo Caiado (PSD) e do governador eleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB).

Segundo o candiadato, ele é o único capaz de não permitir que o Brasil vire “uma Venezexuela”. “Hoje eu sou o único empecilho para este país não virar uma Venezuela”, afirmou.

A Constituição Federal tem cláusulas pétreas, que só podem ser alteradas para ampliar direitos, e não para restringir.

No entanto, é possível fazer mudanças na Constituição Federal do Brasil pelasd Propostas de Emenda à Constituição (PEC), que antes precisam ser aprovadas pela maioria dos parlamentares na Câmara e no Senado.