Como foi o desempenho de Lula nos segundos turnos de 2002, 2006 e 2022

Petista venceu as três disputas, mas a margem caiu de mais de 20 pontos em 2006 para menos de dois pontos em 2022

Lula venceu todos os segundos turnos presidenciais que disputou desde que chegou ao Planalto pela primeira vez. As margens, porém, foram bastante diferentes.

Em 2002, derrotou José Serra com 61,27% dos votos válidos contra 38,73%. Foi a eleição que encerrou uma sequência de três derrotas do petista.

Em 2006, Lula obteve 60,82% contra 39,17% de Geraldo Alckmin e conquistou a reeleição. A diferença foi superior a 20 pontos percentuais.

Em 2022, a disputa foi muito mais apertada. Lula teve 50,90%, contra 49,10% de Jair Bolsonaro, uma vantagem de pouco mais de 2,1 milhões de votos.

Em 2026, Lula participa de seu quinto segundo turno presidencial e enfrenta Flávio Bolsonaro depois de terminar a primeira votação com 45,16% dos votos válidos.