Conversas mostram Motta pedindo a Vorcaro empréstimo para cunhada, diz jornal

Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram pedido de crédito do Banco Master para empresa de familiar; presidente da Câmara diz que operação foi legal

A Polícia Federal (PF) encontrou conversas no celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, nas quais o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pede a liberação de um empréstimo do Banco Master para a empresa de sua cunhada. As conversas ocorreram antes de o parlamentar assumir a presidência da Casa. As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de S.Paulo na quarta-feira (17).

Segundo a publicação, as mensagens mostram Motta pedindo a Vorcaro o crédito para Bianca Medeiros, irmã da esposa do presidente da Casa. O empréstimo, de ao menos R$ 22 milhões, foi realizado em março de 2024 e destinado à compra de um terreno em João Pessoa (PB).

A PF também investiga o pagamento de despesas de Motta e do senador Ciro Nogueira (PP-PI) por Vorcaro em uma viagem a Lisboa, em 2024. De acordo com o site, o banqueiro custeou cerca de R$ 90 mil em diárias de hotel para cada parlamentar. Ao Estadão, Motta afirmou que viajou de “carona” no voo de Vorcaro a convite de Ciro.

Os investigadores da Operação Compliance Zero analisam se há relação de contrapartida entre o empréstimo e a atuação legislativa do presidente da Câmara. O foco é uma emenda apresentada por Motta que obriga instituições financeiras a aplicar recursos em créditos de carbono, o que beneficiaria negócios da família de Vorcaro.

Questionado cinco vezes pelo Estadão se interveio na liberação do crédito, Hugo Motta não confirmou nem negou o pedido por mensagens. O parlamentar afirmou que a operação cumpriu parâmetros de mercado, possui lastro e que a empresa está honrando o pagamento das prestações. Bianca Medeiros foi procurada pelo jornal, mas não se manifestou.