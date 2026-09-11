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Coordenador da campanha de Flávio pede quebra de sigilo do inquérito das fake news

Senador Rogério Marinho parabenizou o presidente do STF, Edson Fachin, por ter solicitado a quebra de sigilo das informações do caso Master

Estadão Conteúdo

Rogério Marinho
Senador Rogério Marinho (PL-RN) Reprodução / Youtube

O senador Rogério Marinho (PL-RN) disse que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin precisa pedir também a quebra do sigilo do inquérito das fake news e das milícias digitais, que até a quarta-feira (9) eram relatado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Ao comentar sobre a divulgação dos conteúdos sobre a investigação do caso Master, Marinho, que coordena a campanha à Presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que Fachin atendeu a um pedido do presidente Lula (PT).

“Vou parabenizar o ministro Fachin que atendeu o pedido do Lula, e esperar que a mesma régua seja utilizada no famigerado inquérito das fake news e milícias digitais, para que a sociedade possa entender o nível de perseguição e descumprimento da lei praticados por AM [Alexandre de Moraes]”Senador Rogério Marinho nas redes sociais

Na noite da quinta-feira (10), o ministro André Mendonça retirou o sigilo do inquérito que apura as fraudes financeiras do Banco Master. O magistrado afirmou “que estão sendo adotadas as providências administrativas necessárias” para enviar cópia integral dos autos aos demais membros da Corte.

Mendonça atendeu a uma solicitação feita horas antes pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, que justificou o pedido por causa do julgamento marcado para terça-feira (15), sobre o relatório da Polícia Federal que traz supostas conversas entre Moraes e o dono do Master, Daniel Vorcaro.

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