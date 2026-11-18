Andrei Rodrigues defende afastamentos no caso Master: ‘Quebra de confiança’
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, alegou no Senado Federal que o afastamento de dois delegados responsáveis pelas investigações do caso do Banco Master ocorreu por “quebra de confiança”.
‘Para surpresa de todos, não houve apresentação, houve a subida desses relatórios para o sistema SEI da PF. Aí reside a quebra de confiança. A equipe não confia no diretor e o diretor, obviamente, passa a não confiar nessas pessoas que estavam em cargo de chefia’Andrei Rodrigues
O afastamento dos delegados ocorreu em meio a divergências sobre o conteúdo dos documentos. Segundo a direção da PF, os investigadores teriam descumprido orientações internas e extrapolado a determinação do presidente do STF, ministro Edson Fachin, que havia solicitado relatórios de caráter informativo, sem atribuição de possíveis crimes a ministros da Corte.
Andrei também reforçou que irá disponibilizar o material de onde saíram Vou oficiar que está à disposição. Assim a gente espanta qualquer especulação. Faço isso para manter a credibilidade da instituição, a integridade da investigação, para que ninguém tenha qualquer dúvida do meu comportamento”, completou.Andrei Rodrigues
Andrei também defendeu que os delegados que assinaram o relatório não sofreram nenhum tipo de retaliação.
Sabe quantos dos 8 foram afastados das funções, retirados da unidade? Nenhum, os oito estão lá, estão na mesmíssima unidade, fazendo a mesma coisa, inclusive um delegado é presidente de inquérito e continua. Zero interferência. Um, por vontade própria, pede para retornar ao Rio Grande do Sul. Não exonerei, nãoAndrei Rodrigues
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