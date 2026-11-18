O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, alegou no Senado Federal que o afastamento de dois delegados responsáveis pelas investigações do caso do Banco Master ocorreu por “quebra de confiança”.

‘Para surpresa de todos, não houve apresentação, houve a subida desses relatórios para o sistema SEI da PF. Aí reside a quebra de confiança. A equipe não confia no diretor e o diretor, obviamente, passa a não confiar nessas pessoas que estavam em cargo de chefia’ Andrei Rodrigues

O afastamento dos delegados ocorreu em meio a divergências sobre o conteúdo dos documentos. Segundo a direção da PF, os investigadores teriam descumprido orientações internas e extrapolado a determinação do presidente do STF, ministro Edson Fachin, que havia solicitado relatórios de caráter informativo, sem atribuição de possíveis crimes a ministros da Corte.

Andrei também reforçou que irá disponibilizar o material de onde saíram Vou oficiar que está à disposição. Assim a gente espanta qualquer especulação. Faço isso para manter a credibilidade da instituição, a integridade da investigação, para que ninguém tenha qualquer dúvida do meu comportamento”, completou. Andrei Rodrigues

Andrei também defendeu que os delegados que assinaram o relatório não sofreram nenhum tipo de retaliação.