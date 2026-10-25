Zanin diz que prorrogação de horário vale apenas para urnas que não foram fechadas

Nova decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) faz referência a uma medida tomada pelo próprio magistrado, que determinava o adiamento do término das eleições para as 19h

Logo após prorrogar o horário da votação até às 19h, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou que o adiamento vale somente para as urnas que não foram fechadas às 17h. Mais cedo, o magistrado havia divulgado que o fim da votação do segundo turno foi prorrogado para as 19h. A decisão foi tomada após pedido da campanha do presidente Lula (PT).

A solicitação do candidato à reeleição citava falta de ônibus nos municípios baianos de Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana, mas a decisão de Zanin abrange todo o Brasil.

“Sem prejuízo das apurações necessárias, a serem realizadas oportunamente, e de suas consequências jurídicas, determino o cumprimento da decisão nos locais onde as urnas ainda não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições estabelecidas. Nas urnas que já foram fechadas, os votos serão computados e totalizados nos termos anteriormente mencionados” Ministro Cristiano Zanin em decisão

Além da campanha de Lula, a equipe do candidato Flávio Bolsonaro (PL) também pediu a prorrogação do horário da votação em estados pontuais por causa da chuva. Logo depois, o grupo do atual presidente também encaminhou o pedido ao STF.

Em Salvador, o TRE-BA chegou a determinar a prisão do secretário de Mobilidade, Pablo Souza, após ao menos 217 ônibus serem retidos. Pablo está em Paris e disse que se apresentará às autoridades na segunda-feira (26).