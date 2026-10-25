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Zanin diz que prorrogação de horário vale apenas para urnas que não foram fechadas

Nova decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) faz referência a uma medida tomada pelo próprio magistrado, que determinava o adiamento do término das eleições para as 19h
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Zanin autoriza julgar ação que acusa deputados do PL de corrupção
Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) © Rosinei Coutinho/STF

Logo após prorrogar o horário da votação até às 19h, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou que o adiamento vale somente para as urnas que não foram fechadas às 17h. Mais cedo, o magistrado havia divulgado que o fim da votação do segundo turno foi prorrogado para as 19h. A decisão foi tomada após pedido da campanha do presidente Lula (PT).

A solicitação do candidato à reeleição citava falta de ônibus nos municípios baianos de Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana, mas a decisão de Zanin abrange todo o Brasil.

“Sem prejuízo das apurações necessárias, a serem realizadas oportunamente, e de suas consequências jurídicas, determino o cumprimento da decisão nos locais onde as urnas ainda não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições estabelecidas. Nas urnas que já foram fechadas, os votos serão computados e totalizados nos termos anteriormente mencionados”Ministro Cristiano Zanin em decisão

Além da campanha de Lula, a equipe do candidato Flávio Bolsonaro (PL) também pediu a prorrogação do horário da votação em estados pontuais por causa da chuva. Logo depois, o grupo do atual presidente também encaminhou o pedido ao STF.

Em Salvador, o TRE-BA chegou a determinar a prisão do secretário de Mobilidade, Pablo Souza, após ao menos 217 ônibus serem retidos. Pablo está em Paris e disse que se apresentará às autoridades na segunda-feira (26).

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