Críticas de Michelle a Flávio acendem alerta na direita para as eleições

Congressistas ouvidos pela reportagem lamentaram a troca de farpas pública entra a ex-primeira-dama e o pré-candidato do PL ao Planalto

Deputados e senadores da base bolsonarista demonstraram preocupação com as recentes críticas públicas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao enteado e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Congressistas ouvidos pela reportagem lamentaram os ataques públicos e o “timing” da publicação de Michelle. De acordo com eles, o vídeo da mulher de Jair Bolsonaro criticando Flávio foi ao ar bem no momento em que o senador demonstrava sinais de recuperação nas pesquisas depois de ter conversas com Daniel Vorcaro vazadas.

Para os parlamentares ouvidos, a briga escancara a desunião da família e enfraquece a chapa bolsonarista para o pleito deste ano. A avaliação é que os eleitores indecisos têm menos chances de votar em Flávio após a rusga pública com Michelle.

A resposta do senador às críticas, no entanto, foi elogiada pelos colegas, que classificaram o tom como “equilibrado” e “sóbrio”. O pré-candidato negou as acusações da madastra, mas chegou a escrever que “pedia desculpas” caso a tivesse ofendido em algum momento. Ele também terminou a sua resposta em tom pacificador, dizendo que o campo conservador precisa se unir para vencer as eleições.

O relacionamento complicado de Michelle com os entenados já é amplamente conhecido nos bastidores de Brasília. Essa não é a primeira troca de farpas públicas entre a ex-primeira-dama e um dos filhos de Jair Bolsonaro. Michelle, inclusive, trabalhou contra a candidatura de Flávio ao Planalto. Ela defendia o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a disputa.

Em prisão domiciliar e com problemas de saúde, Bolsonaro ainda é o principal fiador e articulador da campanha do filho masi velho. Os congressistas da base ouvidos pela reportagem dizem não saber como o ex-presidente reagiu aos vídeos de Michelle.

Entenda a polêmica

Em vídeo publicado na quarta-feira (24) no Instagram, Michelle Bolsonaro disse que Flávio a humilhou em um telefonema. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”, declarou.

Segundo ela, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE), que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”. A ex-primeira-dama defende a pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Ainda na noite de quarta, o senador e pré-candidato se pronunciou e disse que “nunca maltratou ou humilhou uma mulher” e que se fez, “pede desculpas”.

Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil

A ex-primeira-dama voltou a se pronunciar na manhã desta quinta-feira (25) e também baixou o tom. “Para ficar claro: eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada”, publicou a presidente do PL Mulher no Instagram.

Michelle também escreveu que não há competição entre ela e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga, nem competição. Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz”, afirmou.