Vorcaro se reuniu com André Mendonça, mostram mensagens

Conversas e áudios indicam que um advogado e um deputado atuaram para aproximar o dono do Banco Master do ministro do STF

Mensagens e áudios extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mostram que ele se reuniu reservadamente com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em março de 2025, em São Paulo. A informação foi revelada pelo jornalista Paulo Motoryn e confirmada pela Jovem Pan.

O encontro ocorreu em 14 de março e durou cerca de duas horas. Segundo o material, a reunião foi realizada no endereço de um instituto fundado por Mendonça.

A aproximação entre Vorcaro e o ministro teria sido articulada ao longo de semanas pelo advogado Ciro Rocha Soares e pelo deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP).

Em um áudio enviado a Vorcaro em 8 de fevereiro de 2025, Ciro afirmou que estava trabalhando em favor do banqueiro e relatou ter levado Mendonça a uma alfaiataria. Na mensagem, o advogado também enviou uma fotografia ao lado do ministro.

O conteúdo mostra ainda que Ciro e Cezinha haviam conversado com Mendonça sobre questões relacionadas aos problemas enfrentados pelo Banco Master no Banco Central (BC).

Em outro áudio, Ciro disse a Vorcaro que havia conversado com o ministro sobre a situação do banco e que Mendonça queria receber o banqueiro. “O André Mendonça disse que quer te receber junto comigo”, afirmou o advogado.

O que diz Mendonça

Em nota, o ministro André Mendonça confirmou o encontro com Vorcaro em março de 2025, por iniciativa do próprio empresário. O ministro disse ainda que, no mesmo mês, recebeu o advogado do banqueiro e que mantém em seus registros os memoriais escritos entregues na ocasião.

Segundo Mendonça, o assunto tratado nos encontros foi a Suspensão de Tutela Provisória (STP) 976, que tramitava no STF e discutia créditos de precatórios de interesse do Banco Master. O ministro afirmou que, na data da reunião, o processo estava sob pedido de vista.

Mendonça também declarou que Vorcaro procurou outros ministros do STF para tratar do mesmo assunto. De acordo com a nota, sua atuação no processo foi contrária à posição defendida pelo empresário.