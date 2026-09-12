Datafolha: 34% defendem afastamento temporário de Moraes; 28%, o impeachment

Pesquisa do Datafolha divulgada na sexta-feira (11) mostrou que 34% dos brasileiros defendem o afastamento temporário do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Para 28%, o magistrado deveria sofrer processo de impeachment pelo Senado.

O levantamento também aferiu a percepção com relação ao ministro André Mendonça. Para 37%, ele deveria ser afastado para uma investigação ser feita. São 25% os que acreditam não haver “nada de errado” nas ações do magistrado. Outros 12% defendem o processo de impeachment.

A pesquisa foi feita em momento de crise institucional no STF. Moraes e Mendonça estão no centro do imbróglio na Corte.

Mendonça é o relator dos casos do Banco Master e dos descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Em 1º de setembro, o ministro tornou público relatório da Polícia Federal (PF) que apresentou mensagens trocadas entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, encontros e negociações envolvendo a instituição financeira e o escritório de advocacia de Viviane Barci, esposa do magistrado.

Em resposta, Moraes indicou indícios de abuso de autoridade de Mendonça e pediu investigação. Já na sexta-feira (11), o ministro solicitou que o julgamento em Plenário da atuação do colega fosse realizado conjuntamente à análise do processo principal sobre o Banco Master, que está na pauta da sessão extraordinária de terça-feira (15).

O presidente do STF, Edson Fachin, negou a solicitação de Moraes, mas agendou sessão extraordinária para discussão da atuação de Mendonça. A petição contra o ministro será analisada em 23 de setembro.

De 8 a 10 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 5 de setembro com o número BR-01833/2026.



