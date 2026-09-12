Falei para Trump não se meter nas eleições do Brasil, diz Lula

Petista também afirmou que o Brasil 'não é um país de vira-latas'

O presidente Lula (PT), candidato à reeleição, afirmou neste sábado (12), em agenda de campanha em Curitiba, que falou diretamente ao presidente dos EUA, Donald Trump, que ele não “se metesse” nas eleições do Brasil.

“Eu quero estar bem com os EUA, não quero brigar. Agora, o Trump sabe, eu já falei pra ele: não se meta nas eleições do Brasil”, disse o petista.

Lula também afirmou que o Brasil “não é um país de vira-latas”. “Não é republiqueta de bananas. Tem 215 milhões de homens e mulheres que têm orgulho. A escolha de um governador, de um deputado e do presidente é única do povo brasileiro”, acrescentou.

A declaração do presidente aparece em meio ao apoio de integrantes do governo Trump à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência. Em julho, quando anunciou novas tarifas, o secretário de Estado Marco Rubio chegou a afirmar que o ego de Lula era culpado pelo “tarifaço”.