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Política

PGR reitera pedido de ministros de acesso a todos os conteúdos do celular de Vorcaro

Em ofício enviado a Mendonça, Gonet disse ser 'relevante' que todos os integrantes do STF tenham 'conhecimento prévio da integralidade dos dados' em razão das 'peculariedades da causa'

Estadão Conteúdo

Procurador Paulo Gonet
O documento foi assinado por Gonet e por dois subprocuradores-gerais TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, reiterou neste sábado (12) o pedido para que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça libere integralmente o acesso dos demais ministros da Corte às mensagens extraídas pela Polícia Federal (PF) do aparelho celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

“Parece-nos relevante, sobretudo e especialmente dadas as peculiaridades da causa, que todos os ministros tenham conhecimento prévio da integralidade dos dados necessários para a formação de juízo sobre o tema posto em debate”, afirmou Gonet.

Na tarde de sexta-feira (11), o presidente do STF, Edson Fachin, havia solicitado a disponibilização integral das mensagens de Vorcaro. Mendonça, no entanto, disse que não estava com o celular do banqueiro e que os dados extraídos do aparelho estão em um envelope lacrado em seu gabinete.

Horas depois, o ministro tornou públicas outras partes da investigação que ainda estavam sob sigilo, sem liberar o acesso às mensagens.

A manifestação de Gonet neste sábado ocorreu em um novo pedido de acesso ao conteúdo feito por Gilmar Mendes. O ministro afirmou que manter as informações em segredo “não é compatível com as regras e a praxe de julgamento no âmbito desta Corte”.

“Tal providência é necessária para que seja assegurado a todos os ministros o conhecimento de todas as informações relevantes para o julgamento, já que a subsistência de acesso assimétrico ao acervo informativo compromete a paridade entre os integrantes da Corte e, em última análise, a própria colegialidade que deve presidir o julgamento”, disse.

Além de Gonet e do vice-procurador-geral, Hindemburgo Chateubriand Filho, o pedido deste sábado é assinado pelos subprocuradores-gerais André Carvalho Ramos e Antônio Edílio Magalhães Teixeira. Em meio à guerra de ofícios entre os ministros do STF, o PGR concedeu à dupla atribuição para se manifestar nos processos.

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