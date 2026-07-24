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Datafolha: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48%; Lula, por 46%

Pesquisa mostrou que o senador e o chefe do Executivo são os dois pré-candidatos à Presidência menos aceitos pelo eleitorado

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Senador Flávio Bolsonaro e presidente Lula
Senador Flávio Bolsonaro e presidente Lula Carlos Moura/Agência Senado/Ueslei Marcelino/COP30

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (24) mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o pré-candidato à Presidência mais rejeitado. Dos entrevistados, 48% disseram que “não votariam de jeito nenhum” no filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é o segundo mais rejeitado. O petista marca 46%. Ele é seguido por:

  • Romeu Zema (Novo): 13%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 12%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 12%
  • Renan Santos (Missão): 12%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 11%
  • Samara Martins (UP): 9%
  • Edmilson Costa (PCB): 8%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 8%
  • Augusto Cury (Avante): 7%
  • Hertz Dias (PSTU): 7%

De 22 a 23 de julho de 2026, o Datafolha entrevistou 2.004 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 18 de julho de 2026, com o número BR-01166/2026.

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