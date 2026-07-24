Datafolha: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48%; Lula, por 46%
Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (24) mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o pré-candidato à Presidência mais rejeitado. Dos entrevistados, 48% disseram que “não votariam de jeito nenhum” no filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é o segundo mais rejeitado. O petista marca 46%. Ele é seguido por:
- Romeu Zema (Novo): 13%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 12%
- Ronaldo Caiado (PSD): 12%
- Renan Santos (Missão): 12%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 11%
- Samara Martins (UP): 9%
- Edmilson Costa (PCB): 8%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 8%
- Augusto Cury (Avante): 7%
- Hertz Dias (PSTU): 7%
De 22 a 23 de julho de 2026, o Datafolha entrevistou 2.004 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 18 de julho de 2026, com o número BR-01166/2026.