Datafolha: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48%; Lula, por 46%

Pesquisa mostrou que o senador e o chefe do Executivo são os dois pré-candidatos à Presidência menos aceitos pelo eleitorado

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (24) mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o pré-candidato à Presidência mais rejeitado. Dos entrevistados, 48% disseram que “não votariam de jeito nenhum” no filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é o segundo mais rejeitado. O petista marca 46%. Ele é seguido por:

Romeu Zema (Novo): 13%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 12%

Ronaldo Caiado (PSD): 12%

Renan Santos (Missão): 12%

Rui Costa Pimenta (PCO): 11%

Samara Martins (UP): 9%

Edmilson Costa (PCB): 8%

Leonardo Avalanche (PRTB): 8%

Augusto Cury (Avante): 7%

Hertz Dias (PSTU): 7%

De 22 a 23 de julho de 2026, o Datafolha entrevistou 2.004 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 18 de julho de 2026, com o número BR-01166/2026.