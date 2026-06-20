Datafolha: Lula aparece à frente de Flávio no 1º turno com 41% contra 31% das intenções de votos

Novo levantamento feito pelo Datafolha não leva em consideração o escândalo envolvende Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, que foi alvo da Operação Compliance Zero

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém à frente de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro e segundo turno na corrida para presidência, mostra a pesquisa divulgada pelo Datafolha neste sábado (20). O atual mandatário tem, no primeiro turno, 41% das intenções de votos contra 31% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em maio era 40% contra 31%.

Já no segundo turno, o petista aparece com 47% das intenções de votos contra 43% de Flávio. Brancos e nulos somam 8%, e 1% não sabem em quem votariam. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No dia 22 de julho, após a crise do “Dark Horse”, filme que conta a vida de Bolsonaro, Flávio havia perdido pontos nas pesquisa eleitorais. Ele aparecia com 43% das intenções de votos no segundo turno, enquanto Lula, seu principal adversário estava com 47%. Na pesquisa anterior a esta, divulgada no final e maio, os número eram: 40% para Lula e 31% para Flávio.

Seguindo de Lula e Flávio aparecem:

Ronaldo Caiado (PSD) – 3%

Renan Santos (Missão) – 3%

Romeu Zema (Novo) – 2%

Samara Martins (UP) – 2%

Augusto Cury (Avante) – 2%

Aécio Neves (PSDB) – 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza) – 1%

Rui Costa Pimenta (PCO) – 1%

Joaquim Barbosa (DC) – 1%

O novo levantamento feito pelo Datafolha não leva em consideração o escândalo envolvende Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, que foi alvo da Operação Compliance Zero. De acordo com a apuração policial, o senador Jaques Wagner (PT-BA) teria recebido um apartamento avaliado em R$ 2,45 milhões do banqueiro Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master.

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados em 139 cidades entre od dias 17 e 18 de junho. A pesquisa está registrada no TSE (Superior Tribunal Eleitoral) com o número BR-09956/2026.