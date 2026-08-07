Plano de governo de Lula defende reforma política e retomada da distribuição de combustíveis pela Petrobras

Programa do petista classifica mudança no sistema político como “inadiável” e também prevê criação do Ministério da Segurança Pública

O plano de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a reeleição defende uma reforma política no Brasil e classifica a mudança como “necessária” e “inadiável”. Segundo o documento, a medida teria como objetivo fortalecer a democracia, aproximar a representação política da composição da sociedade brasileira e recuperar a confiança da população no sistema político.

O programa também faz críticas ao modelo de emendas parlamentares e ao chamado orçamento secreto. O texto afirma que a concentração de recursos sob controle do Congresso Nacional retira prerrogativas do Poder Executivo.

O plano é dividido em 13 pilares, que vão do fortalecimento da democracia à segurança alimentar e à defesa da soberania nacional. Entre as propostas está o aumento dos investimentos no Ministério da Defesa, promessa já feita por Lula durante a convenção que confirmou sua candidatura.

O petista também promete avançar em projetos que estão travados no Congresso Nacional, como a regulamentação do Fundo de Desenvolvimento Regional e o fim da escala 6×1.

Na área de segurança pública, Lula prevê a criação de um Ministério da Segurança Pública, mas condiciona a medida à aprovação da PEC da Segurança, que está parada no Congresso. O programa também promete investimentos no desenvolvimento de sistemas brasileiros de inteligência artificial e a criação de um pacto nacional de execução penal para combater o crime organizado dentro dos presídios.

Outro ponto previsto no plano é a retomada da atuação da Petrobras na distribuição de combustíveis. A BR Distribuidora foi privatizada em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), e a Petrobras ficou fora do segmento de distribuição.

A retomada da atividade pela estatal, no entanto, dependeria do fim do período de direitos sobre as marcas da Petrobras concedido à empresa privatizada. Pelas regras atuais, a possibilidade de retorno aos trabalhos no segmento ocorreria apenas a partir de 2029.

Veja os 13 pilares previstos no programa do governo