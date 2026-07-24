Datafolha: Lula tem 48% contra 43% de Flávio em eventual 2º turno

Pesquisa mostrou que o petista venceria em todos os cenários da segunda volta presidencial

Lula e Flávio Bolsonaro lideram intenções de voto no primeiro turno

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (24) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os cenários de segundo turno. Em disputa com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o chefe do Executivo registra 48% das intenções de voto contra 43% do parlamentar.

Contra o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 47%, enquanto o goiano soma 40%.

Em segundo turno disputado entre o petista e o ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula possui 48%. Já o mineiro registra 40%.

O chefe do Executivo também lidera as intenções de voto em primeiro turno. Lula marca 40%. Flávio tem 32%. Na sequência aparecem:

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Augusto Cury (Avante): 2%

Samara Martins (UP): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

De 22 a 23 de julho de 2026, o Datafolha entrevistou 2.004 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 18 de julho de 2026, com o número BR-01166/2026.