Datafolha: Lula tem 48% contra 43% de Flávio em eventual 2º turno
Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (24) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os cenários de segundo turno. Em disputa com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o chefe do Executivo registra 48% das intenções de voto contra 43% do parlamentar.
Contra o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 47%, enquanto o goiano soma 40%.
Em segundo turno disputado entre o petista e o ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula possui 48%. Já o mineiro registra 40%.
O chefe do Executivo também lidera as intenções de voto em primeiro turno. Lula marca 40%. Flávio tem 32%. Na sequência aparecem:
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Samara Martins (UP): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
De 22 a 23 de julho de 2026, o Datafolha entrevistou 2.004 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 18 de julho de 2026, com o número BR-01166/2026.