De deputado a prefeito do Recife: conheça João Campos, candidato ao governo de Pernambuco

Filho de Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes, deputado federal mais votado do estado em 2018 foi eleito e reeleito prefeito da capital pernambucana

João Campos, de 32 anos, é candidato ao governo de Pernambuco pelo PSB nas eleições de 2026. Nascido no Recife, em 26 de novembro de 1993, ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto do ex-governador e ex-deputado federal Miguel Arraes, João Campos cresceu em uma família com trajetória na política pernambucana.

Antes de disputar um cargo eletivo, Campos iniciou sua atuação partidária no PSB. Em 2014, passou a integrar a direção estadual da legenda e participou da campanha eleitoral daquele ano. A entrada na política ocorreu em um período marcado pela morte de seu pai, Eduardo Campos, então candidato à Presidência da República, em um acidente aéreo em agosto de 2014.

A estreia eleitoral de João Campos ocorreu em 2018, quando disputou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSB. Aos 24 anos, foi eleito deputado federal por Pernambuco com 460.387 votos, tornando-se o candidato mais votado do estado naquele pleito.

Durante o mandato, exerceu a vice-liderança do PSB na Câmara e participou de diferentes frentes e comissões. Entre as funções desempenhadas, esteve a presidência da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica e a coordenação da Comissão Externa de Acompanhamento dos Trabalhos do Ministério da Educação (MEC).

O mandato na Câmara, porém, durou menos de dois anos. Em 2020, João Campos deixou o Congresso para disputar a Prefeitura do Recife.

Prefeitura do Recife

Na eleição municipal de 2020, João Campos terminou o primeiro turno na liderança, com 29,17% dos votos, e avançou para o segundo turno contra sua prima, Marília Arraes, então candidata pelo PT. Na segunda etapa, foi eleito prefeito com 56,27% dos votos válidos.

Aos 27 anos, assumiu o comando da capital pernambucana em janeiro de 2021. Com a vitória, tornou-se um dos mais jovens prefeitos de capitais do país.

Durante o primeiro mandato, manteve atuação política dentro do PSB e ampliou a presença nas redes sociais, estratégia que passou a fazer parte da comunicação de sua gestão. Em 2024, disputou novamente a Prefeitura do Recife.

João Campos foi reeleito prefeito do Recife no primeiro turno das eleições de 2024. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recebeu 725.721 votos, o equivalente a 78,11% dos votos válidos.

Presidência do PSB

Em junho de 2025, João Campos foi eleito presidente nacional do PSB, sucedendo Carlos Siqueira, que comandava a legenda havia mais de uma década. A escolha ocorreu durante o XVI Congresso Nacional do partido, em Brasília.

Para disputar o governo de Pernambuco em 2026, João Campos deixou a Prefeitura do Recife no início do ano. O cargo passou ao vice-prefeito Victor Marques, do PCdoB.

A candidatura ao governo estadual representa o terceiro cargo eletivo disputado por João. Depois de uma eleição para deputado federal e duas para prefeito, ele tenta agora chegar ao comando do Executivo pernambucano.

Na disputa deste ano, Campos enfrenta a atual governadora Raquel Lyra (PSD), que busca a reeleição.