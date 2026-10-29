Defesa de Bolsonaro pede autorização a Moraes para ex-presidente receber Marinho

O senador trabalha para viabilizar sua candidatura à Presidência da Casa Alta, que perdeu força após fuga de Flávio

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que ele receba visita do senador Rogério Marinho (PL-RN) em casa, onde cumpre pena de 27 anos por golpe de Estado. Os advogados solicitam que a ida do parlamentar seja agendada para o período entre os dias 3 e 5 de novembro.

Nesta quinta-feira (29), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi à residência de Bolsonaro, em Brasília. Após a conversa com o ex-presidente, Costa Neto afirmou não ter gostado da carta divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no dia anterior.

“Lógico que ninguém concorda com isso. Queremos tocar o partido para frente. Esse é o nosso objetivo”, declarou. Acrescentou também: “(Eu e Bolsonaro) não tocamos nesse assunto (da carta golpista). Ninguém aprovou a carta, ninguém aprova isso”.

Flávio divulgou carta em que se diz vítima de fraude eleitoral e se declara presidente eleito do Brasil. Depois, recuou e publicou nova versão sem afirmar ter vencido o pleito.

Rogério Marinho é um dos líderes do bolsonarismo no Senado e trabalha para se viabilizar como presidente da Casa na sucessão de Davi Alcolumbre (União-AL). Com a derrota de Flávio, sua candidatura perdeu força.