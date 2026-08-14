Defesa pede autorização para Bolsonaro ir ao dentista; profissional é esposa de Flávio

Segundo o pedido, a consulta seria na próxima sexta-feira (21)

Os advogados do ex-presidente Flávio Bolsonaro, solicitaram autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (14) para que o ex-presidente se desloque de sua casa em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar humanitária, para ir ao dentista na próxima sexta-feira (21).

A dentista é Fernanda Bolsonaro, esposa do candidato à Presidência e filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que não pode visitar o pai.

Moraes, determinou no dia 13 de julho que o Flávio está impedido de visitar seu pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias. A suspensão do direito de visitar Jair, seria motivada pela carta lida pelo senador no dia 11 de julho, divulgada em suas redes sociais.

O ministro interpretou o ato como um desvio de finalidade do direito de visita, configurando uma tentativa de burlar as restrições impostas pela condenação penal. Flávio afirmou nas redes que recebeu a carta em uma das visitas que fez ao pai. Ele tinha acesso ao ex-presidente por fazer parte também de sua defesa na condição de advogado.