Deputado Gustavo Gayer é internado em Goiânia para tratar obstrução intestinal

O pré-candidato ao Senado por Goiás já havia buscado atendimento médico na última quinta-feira e liberado na sexta, mas retornou após complicação

Ele deve permanecer em observação no hospital pelos próximos dias

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) foi internado nesta segunda-feira (8), em Goiânia, em decorrência de um quadro de obstrução intestinal. O pré-candidato ao Senado por Goiás já havia buscado atendimento médico na última quinta-feira (4) e sido liberado na sexta, mas retornou após complicação.

Inicialmente, a equipe do parlamentar bolsonarista informou que ele seria submetido a uma cirurgia durante a manhã. Um novo comunicado informou que, após nova avaliação, os médicos decidiram não realizar o procedimento neste momento. Ele deve permanecer em observação no hospital pelos próximos dias.

Segundo a assessoria, Gayer está em condição estável e sem dores e vai realizar exames complementares para que a equipe médica possa definir a melhor estratégia de tratamento.

De acordo com a nota divulgada pela equipe do parlamentar, o quadro de saúde está relacionado a complicações de um “grave acidente no ano 2000, que exigiu uma cirurgia abdominal para retirada do baço“.

Desde então, afirma o comunicado, ele convive com episódios recorrentes de aderências intestinais, que eventualmente provocam obstruções e demandam acompanhamento especializado.