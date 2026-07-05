‘Desafio da Copa’: Flávio Bolsonaro posta vídeo provocando Lula sobre valor da carne

O pré-candidato à Presidência pelo Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, postou, neste domingo (5), um vídeo em seu Instagram em que faz piada com o preço das carnes, chamado “Desafio da Copa”, em que ironiza o preço das carnes e diz que a culpa é do atual governo e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): “Lula, foi a última vez que você enganou o povo brasileiro.”

Na postagem, o filho do ex-presidente fala que vai fazer um churrasco para assistir ao jogo do Brasil e vai ver o que consegue para comprar com o valor. Ele vai ao açougue e pede o valor de diversos cortes de carne, expressando que o preço está alto.

Domingo, como todo brasileiro, dia de jogo do Brasil, gosto de comer um churrasquinho com a família. Tô aqui com cem reais, vamos ver o que dá para comprar.

O senador convida seus seguidores a fazerem o mesmo teste e postarem em suas redes sociais, dizendo que recompartilhará em seus Stories. Ao final do vídeo, Flávio insinua que a culpa do preço alto é de Lula e faz menção à sua vitória nas eleições: “A partir do ano que vem, acabou para você.”