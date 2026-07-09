‘Desonesto’: Eduardo critica Zé Trovão após ele chamar Bolsonaro de ‘covarde’

O ex-deputado também criticou o PL por não repreender seus membros

Eduardo afirmou que o deputado deve a sua liberdade a Bolsonaro,

Eduardo Bolsonaro (PL) criticou as falas do deputado federal Zé Trovão (PL-SC) em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o chamou de “desonesto”, além de afirmar que falta “inteligência” ao deputado, pelo comentário ser feito perto das eleições.

Zé Trovão chamou Bolsonaro de “covarde”, apontando suas ações após as eleições de 2022. Segundo ele, as atitudes do ex-presidente fizeram com que “pessoas inocentes fossem presas”.

Durante uma transmissão ao vivo, Eduardo afirmou que o deputado deve a sua liberdade a Bolsonaro, por ele não ter sido preso após voltar do México, quando foi acusado de mobilizar caminhoneiros e convocar atos antidemocráticos antes de 7 de setembro de 2021.

Ele foi transferido para a prisão domiciliar e passou a usar tornozeleira eletrônica. Eduardo atribuiu as atitudes de Zé Trovão à falta de disciplina dentro do partido.

JOICE & FROTA x

ZÉ TROVÃO & ANA CAMPAGNOLO



E depois questionam o porquê de @jairbolsonaro lançar seus filhos, como o Jair Renan Bolsonaro @bolsonaro__jr, na política.



Isto me fez lembrar muito esta comparação que o @kimpaim fez entre a direita do Brasil e a da França. https://t.co/vV4WTeYKbB pic.twitter.com/u8La8MRG4F — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 9, 2026

O ex-deputado também chamou Trovão de “bosta” e defendeu o apoio a candidaturas como a de Jair Renan como deputado federal por Santa Catarina.

Eduardo também disse que o PL é um “bando de loucos”, por não repreender as ações de Zé Trovão, criticando a falta de coesão do partido. “Ele não recebe nem uma advertência verbal”, declarou.

Na transmissão, o filho do ex-presidente também criticou a deputada federal Ana Campagnolo (PL-SC) por não apoiar a candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina. “Ela vai a todo lugar para falar mal do Carlos porque o Carlos não é catarinense, sendo que ela apoiou para vereador em Florianópolis um paulista na eleição anterior”, disse.

Fala de Trovão

Na visão do deputado, após a derrota nas urnas para o presidente Lula (PT), Bolsonaro deveria ter aceitado, ido para os Estados Unidos e focado na campanha para as eleições de 2026.