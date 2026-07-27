Embaixador brasileiro na Argentina chega a Brasília nesta manhã para reunião com Vieira

O diplomata foi convocado após o presidente da Argentina, Javier Milei, atacar o presidente Lula (PT) durante participação na convenção do PL que oficializou o senador Flávio Bolsonaro (PL) como candidato à Presidência

O embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, chega em Brasília às 10h desta segunda-feira (27) para se reunir em seguida com o ministro das Relações exteriores, Mauro Vieira. O diplomata foi convocado após o presidente da Argentina, Javier Milei, atacar o presidente Lula (PT) durante participação na convenção do PL que oficializou o senador Flávio Bolsonaro (PL) como candidato à Presidência.

Sem mencioná-los diretamente, Milei chamou Lula de “presidiário” e “ladrão”, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de “lixo careca”, durante a nomeação oficial do senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como adversário de Lula (PT) nas eleições presidenciais de outubro.

Milei “ofendeu dois Poderes, o povo e a democracia brasileira”, disse uma fonte diplomática brasileira à AFP.

Figura proeminente da direita latino-americana, Milei alertou no evento, ao lado de seu aliado Flávio Bolsonaro, sobre “o risco Lula” nas eleições e pediu que o Brasil se liberte da “subjugação à esquerda”.

Sem mencionar Moraes, Milei disse que “aquele lixo careca” o impediu de visitar seu “amigo injustamente preso”, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio e preso por uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

Considerado um inimigo político pelos apoiadores de Bolsonaro, Moraes havia negado a Milei permissão para visitar Jair Bolsonaro em sua prisão domiciliar em Brasília.

*com informações da AFP