Nunes Marques segue Zanin e orienta prorrogação da votação até 19h

Orientação de Nunes Marques se deu depois de Zanin ordenar a prorrogação da votação em duas horas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, orientou neste domingo (25) seções em funcionamento a manterem as urnas abertas até às 19h (horário de Brasília). Mais cedo, o ministro Cristiano Zanin, do Superior Tribunal Federal (STF), determinou a prorrogação da votação em duas horas.

Em despacho assinado às 17h49, Nunes Marques solicitou a “imediata adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão” de Zanin.

O TSE Corte divulgou o resultado de 1.225 seções eleitorais às 17h06. Pouco depois, a contabilização foi paralisada.

Até o momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma 193.574 votos, equivalente a 57,66%. O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 142.169 votos, corresponde a 42,34%.

Conforme apuração da Jovem Pan, a decisão de Zanin não teria chegado a todas as seções eleitorais. Dessa forma, algumas urnas foram fechadas às 17h, no horário oficial de encerramento da votação.

Na cidade de São Paulo, os portões foram fechados no Mackenzie por volta das 17h. Houve confusão em razão da falta de orientação sobre como proceder. À Jovem Pan, uma eleitora que vota na região da Paulista disse que foi informada de que o voto seria feito de forma escrita, por meio de cédula.

Depois dos relatos, Zanin emitiu novo despacho. No documento, o ministro determinou que as urnas que não foram fechadas continuassem abertas até 19h.

Pela legislação eleitoral, quando há eleitores na fila no horário de encerramento, eles recebem uma senha e podem votar. No entanto, não é permitida a entrada nos locais de votação ao término do período de votação.