É possível votar em apenas um cargo no segundo turno e deixar o outro em branco?

Nos locais com duas disputas, eleitor pode registrar voto diferente em cada cargo, inclusive usar a opção branco

Nos locais com segundo turno para governador, a urna apresentará escolhas separadas para governador e presidente.

O eleitor pode registrar voto válido em um cargo e votar em branco no outro. Cada escolha é contabilizada de forma independente.

O voto em branco não é transferido para nenhuma candidatura e fica fora do cálculo dos votos válidos.