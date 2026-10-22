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Política

É possível votar em apenas um cargo no segundo turno e deixar o outro em branco?

Nos locais com duas disputas, eleitor pode registrar voto diferente em cada cargo, inclusive usar a opção branco

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urna eletronica
Urna eletrônica Antonio Augusto/TSE

Nos locais com segundo turno para governador, a urna apresentará escolhas separadas para governador e presidente.

O eleitor pode registrar voto válido em um cargo e votar em branco no outro. Cada escolha é contabilizada de forma independente.

O voto em branco não é transferido para nenhuma candidatura e fica fora do cálculo dos votos válidos.

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