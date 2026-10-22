É possível votar em apenas um cargo no segundo turno e deixar o outro em branco?
Nos locais com segundo turno para governador, a urna apresentará escolhas separadas para governador e presidente.
O eleitor pode registrar voto válido em um cargo e votar em branco no outro. Cada escolha é contabilizada de forma independente.
O voto em branco não é transferido para nenhuma candidatura e fica fora do cálculo dos votos válidos.
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