Eduardo critica Lula sobre tarifas dos EUA: ‘Colocando a perder todo o trabalho do Flávio’

O ex-deputado disse que o presidente está 'absolutamente inerte' sobre o assunto e não enviou nenhum representante para a audiência sobre o tema nos EUA

Ex-deputado Eduardo Bolsonaro disse em vídeo publicado nesta quarta-feira (15) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está atrapalhando o trabalho do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para evitar as tarifas dos EUA sobre os produtos brasileiros.

“O Lula está colocando a perder todo o trabalho do Flávio Bolsonaro para evitar essa bendita tarifa. Ele deseja essas tarifas, ele trabalha por essas tarifas”, falou Eduardo.

Para Eduardo, Lula está “absolutamente inerte” sobre a possibilidade das tarifas dos EUA sobre o Brasil. “Ele não mandou nenhum representante para audiência pública, aberta a todo mundo, que ocorreu dentro do tesouro norte-americano para tratar deste tema”. Flávio compareceu à audiência.

Por fim, o ex-deputado disse que agora o presidente vai tentar “criar a narrativa de defensor da soberania, lutando contra os imperialistas americanos”, ao tratar sobre o tema, para tentar ganhar a eleição.

Flávio na audiência

O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, defendeu o sistema de Pix em audiência com o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) sobre a proposta de imposição de tarifas a produtos brasileiros que entrem em território americano.

Flávio pediu que as taxas de 25% que seriam impostas pelo governo americano sejam canceladas, para que os países possam “negociar” e não prejudicar a população brasileira.

Falando sobre as eleições de 2026, Flávio ressaltou que o cenário pode mudar em 90 dias e que seria uma situação difícil de ser revertida caso fossem impostas tarifas agora.