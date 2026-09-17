Eduardo curte post em que irmão de Bolsonaro diz que Flávio ‘não arrasta multidões’

Renato disse que o sobrinho, candidato à Presidência, não reproduz a capacidade de mobilização política do pai

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro curtiu a publicação da Jovem Pan, no Instagram, sobre a fala do seu tio, Renato Bolsonaro, que afirmou que Flávio (PL) “não arrasta multidões”.

Renato disse que o sobrinho, candidato à Presidência, não reproduz a capacidade de mobilização política do pai, Jair Bolsonaro. Renato, que é irmão do ex-presidente, avaliou que a diferença de estilo entre os dois é um dos desafios da campanha de Flávio.

O irmão do ex-presidente também reagiu ao post da Jovem Pan, criticando a publicação. “Não tem necessidade de distorcer a informação. Eu relatei que Flávio e Jair tem perfis diferentes, o Flávio é mais calmo e moderado, e por isso tende a atrair um público diferente”, minimizou.

Em entrevista ao jornal O Globo, Renato também relatou dificuldades para se aproximar de Flávio durante um evento na Avenida Paulista. De acordo com o irmão do ex-presidente, o entorno do candidato ficou mais restrito durante a campanha. “Hoje tem muita gente em volta. Chegar perto é difícil”, disse.

