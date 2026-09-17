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Política

Na Bahia, Flávio Bolsonaro chama Lula de ‘pinguço incompetente’ e ‘ladrão’

A subida de tom vem no mesmo dia em que o governo Lula anunciou um reajuste de 15% no Bolsa Família

Estadão Conteúdo

Em reunião, partidos de centro-direita apontam resistência a Flávio Bolsonaro
Em reunião, partidos de centro-direita apontam resistência a Flávio Bolsonaro TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) subiu o tom nesta quinta-feira (17) e chamou o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de “pinguço”.

“Com mais quatro anos de Lula, você acha que estará sofrendo mais ou menos com a violência? Vai sofrer mais. Acha que estará mais ou menos endividado? Mais endividado. Não tem sentido o Brasil reeleger esse pinguço incompetente e ladrão”, disse à plateia de um comício em Vitória da Conquista, na Bahia.

Em fevereiro, Flávio já havia comparado Lula a um “Opala velho, que bebe para caramba”. As menções de Flávio a um suposto hábito de consumir bebidas alcoólicas, no entanto, não têm sido frequentes.

A subida de tom vem no mesmo dia em que o governo Lula anunciou um reajuste de 15% no Bolsa Família. No mesmo discurso, Flávio Bolsonaro classificou a medida como “proibida” e “ilegal”.

“Não caiam em mais uma promessa da campanha, porque Lula age no desespero, acabou de fazer um decreto mesmo sabendo que é ilegal e que é proibido durante as eleições. Fez uma coisa que não fez em quatro anos de governo, faltando 17 dias para as eleições”, afirmou o candidato do PL.

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