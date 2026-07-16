Eduardo publica vídeo de IA com Bolsonaro, inspirado em viral de Neymar; assista

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) publicou nas redes sociais nesta quinta-feira (16) um vídeo feito por inteligência artificial em que seu pai, Jair Bolsonaro, e seu irmão, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), conversam em versões diferentes de idade.

A publicação foi feita nos mesmos moldes de um outro vídeo viral que envolvia o jogador Neymar, publicado no perfil “Nerd Soul AI”, e uma possível participação na Copa de 2030.

No vídeo, aparecem duas versões do ex-presidente Jair Bolsonaro, conversando em inglês. O Bolsonaro mais novo incentiva o mais velho a ir conversar com uma criança, que também seria Jair Bolsonaro.

Bolsonaro se dirige à criança, dizendo que será ele no futuro. A criança pergunta se eles conseguiram “mudar o país”. Jair Bolsonaro diz que sim, e que despertou uma nação inteira.

O capitão da reserva continua dizendo que levou milhões de pessoas às ruas e inspirou uma nova geração de brasileiros. Jair também diz que isso quase lhe custou a vida e que custa sua liberdade. A criança então pergunta se eles desistiram.

No fim da produção de IA, aparece Flávio Bolsonaro, com uma faixa de presidente, de 2027 a 2030, ao lado da representação de Jair mais nova.