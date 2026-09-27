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Política

Em ato na Catedral da Sé, Haddad diz que Flávio tem postura de intolerância religiosa

A agenda teve ainda a participação das candidatas ao Senado por São Paulo Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede)

Estadão Conteúdo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de reunião com as lideranças dos grupos de engajamento do G20, no Palácio do Planalto
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de reunião com as lideranças dos grupos de engajamento do G20, no Palácio do Planalto CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, criticou neste domingo, 27, o que classificou como uma postura de intolerância religiosa do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Em entrevista a jornalistas após ato na Praça da Sé, no centro da capital paulista, Haddad disse que seus adversários tentam “colocar um brasileiro contra o outro” ao explorar questões religiosas durante a campanha.

O candidato petista participou pela manhã de um ato com mulheres na Praça da Sé, após uma missa de sétimo dia em homenagem à ativista Amelinha Teles.

A agenda teve ainda a participação das candidatas ao Senado por São Paulo Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede).

“Eu acho que essa intolerância tem que acabar no Brasil. É impossível. Toda religião digna do nome é tolerante”, afirmou Haddad.

A fala ocorre em um contexto em que a questão religiosa ganhou destaque na corrida eleitoral. De acordo com a chapa bolsonarista, a informação falsa de que Flávio pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil foi espalhada nas redes sociais a partir de uma postagem do perfil “Dilma Bolada”.

Defesa das medidas contra as bets

Haddad também defendeu as medidas adotadas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra as casas de aposta online (bets). O ex-ministro da fazendo disse que o presidente já havia sinalizado, em 2024, que poderia acabar com as apostas caso a regulamentação não resolvesse os problemas do setor.

Ao falar sobre Flávio, Haddad ainda afirmou que pessoas ligadas ao candidato têm relação com o mercado de apostas.

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