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Política

TRE-PR diz que aliados fizeram campanha para Deltan mesmo após impedimento

O TRE determinou a retirada, em 24 horas, de sete publicações com pedidos explícitos de voto em Deltan e fixou multa de R$ 10 mil por publicação mantida

Estadão Conteúdo

O procurador da República Deltan Dallagnol
Deltan Dallagnol Fernando Frazão/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) identificou que aliados de Deltan Dallagnol (Novo) pediram votos para o ex-candidato ao Senado, mesmo com um impedimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que ele faça campanha. Em decisão sobre uma representação apresentada à Corte, o tribunal determinou a remoção de publicações que, segundo a análise preliminar, extrapolam o apoio político.

Os deputados Filipe Barros (PL) e Guilherme Kilter (Novo) e do advogado Jeffrey Chiquini fizeram postagens em redes sociais que foram consideradas “campanha substitutiva” em decisão da juíza auxiliar Sandra Bauermann. O TRE determinou a retirada, em 24 horas, de sete publicações com pedidos explícitos de voto em Deltan e fixou multa de R$ 10 mil por publicação mantida.

O TSE havia determinado no último dia 24 que Deltan ficasse impedido, até o julgamento do recurso, de receber ou utilizar recursos públicos, veicular propaganda eleitoral no rádio e na televisão e praticar outros atos de campanha. Na decisão, o TSE determinou ainda que o TRE-PR adotasse as providências necessárias para assegurar o cumprimento da ordem.

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