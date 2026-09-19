Com longa trajetória política, Ricardo Ferraço é candidato à reeleição pelo governo do ES

Ao longo dos anos, ocupou cargos no legislativo e executivo do estado, incluindo passagens como deputado estadual e federal

O político Ricardo de Rezende Ferraço é candidato à reeleição do governo do estado do Espírito Santo. Nascido em 17 de agosto de 1963, ele é natural de Cachoeiro de Itapemirim, no ES, e é filho de Theodorico Ferraço, uma figura da política capixaba e também prefeito pela quinta vez da cidade natal do governador.

Ricardo Ferraço é casado com a empresária Vivian Coser e pai de três filhos. Atualmente ele faz parte do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e lidera as pesquisas pelo governo capixaba.

O candidato possui uma longa carreira na vida pública do Espírito Santo, tendo passado por diversas áreas. O governador começou sua trajetória na política municipal, sendo eleito vereador de Cachoeiro de Itapemirim muito jovem, com mandato entre 1982 e 1988.

Cargos no Executivo e Legislativo

Ao longo dos anos, ocupou cargos no legislativo e executivo do estado, incluindo passagens como deputado estadual de 1991 até 1999 e secretário de Estado em pastas como Agricultura e Desenvolvimento.

Foi deputado federal de 1999 a 2003 e, posteriormente, eleito senador da República pelo Espírito Santo entre os anos de 2011 e 2019, onde teve atuação de destaque em pautas econômicas e reformas estruturantes no Congresso Nacional.

Antes de ser governador, ele foi vice-governador entre 2007 e 2010 na chapa com o ex-governador Paulo Hartung. Já de 2023 a 2026 foi vice de na chapa de Renato Casagrande (PSB), que renunciou em abril deste ano para concorrer ao cargo de senador pelo estado capixaba e Ferraço assumiu a posição.

Durante seu primeiro mandato como vice do executivo no Espírito Santo, ele coordenou o Programa Capixaba de Investimentos Públicos, o maior da história à época, e foi secretário de Estado de Transportes e Obras, iniciando importantes intervenções estruturantes de mobilidade na Grande Vitória.

De 2019 a 2022 trabalhou na iniciativa privada.

Líder nas pesquisas

Pesquisa Quaest divulgada no dia 27 de agosto mostrou como está a disputa pelo governo do Espírito Santo. Ricardo Ferraço tem 35% das intenções de voto no 1º turno e Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 28%. Helder Salomão (PT) tem 10%, brancos e nulos contam com 9% e 15% são os indecisos.

A Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é ES-04444/2026 e BR-06255/2026.