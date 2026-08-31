Em reunião com EUA, governo Lula reforça estar aberto ao diálogo para falar sobre tarifaço

Reunião aconteceu de forma virtual e teve a participação do Ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

O governo brasileiro se manifestou nesta segunda-feira (31) sobre a reunião virtual realizada com representantes dos Estados Unidos para tratar sobre o tarifaço.

Em nota, o governo Lula disse que durante a conversa reafirmou estar aberto ao diálogo com as autoridades norte-americanos, em linha com os históricos laços de amizade e de comércio mutuamente benéfico que marcam as relações entre os dois países.

“Os Ministros reiteraram, ademais, que o governo brasileiro não concorda com as medidas unilaterais impostas contra o País, que não são compatíveis com as regras multilaterais de comércio. “, diz a nota.

Segundo a nota, o intuito da reunião foi avançar nas negociações em torno de duas decisões recentes daquele país em aplicar novas tarifas sobre produtos brasileiros com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. O governo brasileiro também informou que as partes concordaram em voltar a reunir-se em nível ministerial, em data oportuna, mas ressaltou que seguirá perseguindo um acordo equilibrado e mutuamente benéfico com os EUA.

O encontro desta segunda foi marcado após uma conversa entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o líder norte-americano, Donald Trump, realizada no dia 21 de agosto. A intenção do governo brasileiro é ampliar a lista de exceções à tarifa de 25% aplicada pelos EUA a produtos brasileiros. A taxação foi justificada pelo governo norte-americano como uma “punição” por práticas comerciais consideradas desleais após uma investigação que envolveu temas díspares como o Pix, etanol e desmatamento na Amazônia.

Além dessa tarifa, o Brasil está sujeito à taxação de 12,5% aplicada a várias economias, sob a justificativa de falhas no combate ao trabalho forçado.

Confira nota do governo brasileiro

Como consequência das conversas mantidas pelos Presidentes Lula e Donald Trump, os Ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços reuniram-se, de maneira virtual, na tarde de hoje, com o Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, com o intuito de avançar nas negociações em torno de duas decisões recentes daquele país em aplicar novas tarifas sobre produtos brasileiros com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

O lado brasileiro reafirmou estar aberto ao diálogo com as autoridades norte-americanos, em linha com os históricos laços de amizade e de comércio mutuamente benéfico que marcam as relações entre os dois países.

Os Ministros reiteraram, ademais, que o governo brasileiro não concorda com as medidas unilaterais impostas contra o País, que não são compatíveis com as regras multilaterais de comércio. Uma vez mais, indicaram que as justificativas apresentadas pelo Governo dos Estados Unidos nas conclusões das investigações conduzidas ao amparo da Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana não correspondem às efetivas práticas brasileiras, sendo injusto o tratamento discriminatório adotado contra o Brasil.

As partes concordaram em voltar a reunir-se em nível ministerial, em data oportuna, a fim de revisar o progresso alcançado nas tratativas bilaterais e nas reuniões técnicas que serão realizadas nas próximas semanas.

Admitiu-se, ainda, que as próximas reuniões sejam virtuais ou presenciais.

O governo brasileiro reitera que seguirá perseguindo um acordo equilibrado e mutuamente benéfico com os EUA, pautando-se sempre pelo respeito ao diálogo e à soberania nacional.