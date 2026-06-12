Em reunião, Tarcísio cobra Sabesp e Comgás após explosão no Jaguaré e vazamento no centro de SP

Governador se reuniu a portas fechadas com diretores das empresas e sugeriu criação de diretoria de segurança e central de interferências

Em uma reunião a portas fechadas no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas se reuniu com diretores da Sabesp e da Comgás após o vazamento de gás registrado no centro de São Paulo no começo do mês. De acordo com fontes que estiveram presentes no encontro, o governador e a cúpula do Palácio cobraram o aumento da fiscalização das obras para evitar novos incidentes.

Entre os pedidos feitos por Tarcísio, está a criação de uma diretoria de segurança nas empresas, responsável por atestar os riscos de escavação em locais críticos. Também foi sugerida a criação de uma central de interferências para atualização de dados das companhias, que ficaria a cargo do órgão regulador.

As discussões ocorrem em meio à tentativa do governo paulista de mitigar a crise provocada pela explosão no bairro do Jaguaré, no mês passado. O acidente aconteceu após uma obra da Sabesp atingir uma tubulação da Comgás. Duas pessoas morreram, outras três ficaram feridas e 46 casas foram afetadas.

Outras alternativas debatidas na reunião incluem a realização de escavações manuais em pontos sensíveis e a realização de auditorias independentes, inclusive de surpresa. O Palácio dos Bandeirantes deve avaliar todos os novos procedimentos adotados pelas empresas antes de qualquer definição.

Na quinta-feira, a perícia entregou o laudo sobre o acidente do Jaguaré à Polícia Civil. O documento segue em sigilo até a análise dos investigadores. A corporação apura a possibilidade de falha de avaliação da Comgás e um possível erro de escavação da Sabesp. As duas empresas lamentaram a tragédia e conduzem investigações internas para identificar a falha que levou à explosão.