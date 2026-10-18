Empresa de Zettel foi indicada em contrato de US$ 24 milhões para filme sobre Bolsonaro

Documento analisado pela PF cita empresa do cunhado de Vorcaro, investigada no caso Master, como investidora de Dark Horse; outra companhia ligada a ele repassou R$ 12 milhões para intermediária do financiamento

Empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela PF nesta quarta-feira, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero

A Storm Empreendimentos e Participações, empresa da qual Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, é sócio-administrador, foi indicada como investidora em um acordo de US$ 24 milhões (cerca de R$ 134 milhões à época) para financiar o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento foi entregue à Polícia Federal (PF) e consta do inquérito que investiga a origem dos recursos destinados à produção.

A carta-acordo, emitida pela Calixsan Capital Management, identifica a Storm como investidora, mas é endereçada à Entre Investimentos e Participações, empresa de Antônio Carlos Freixo Júnior. A PF aponta que a Entre foi utilizada em substituição à empresa de Zettel nas operações. Ao todo, a Entre transferiu US$ 12,3 milhões ao fundo americano Havengate Development Fund LP, responsável por receber os recursos.

O documento estabelece um cronograma de aportes iniciado em janeiro de 2025 e menciona expressamente a finalidade cinematográfica. Segundo a PF, o acordo coincide com outro contrato de financiamento encontrado no celular de Vorcaro. Apenas a primeira página da carta foi apresentada pelo colaborador.

A investigação também identificou que, em 12 de fevereiro de 2025, a Super Empreendimentos e Participações, outra empresa ligada a Zettel, transferiu R$ 12 milhões à Entre Investimentos. No dia seguinte, a Entre liquidou R$ 11,7 milhões em uma operação de câmbio para uma remessa de US$ 2 milhões ao fundo Havengate, nos Estados Unidos.

A transferência chama a atenção dos investigadores porque Freixo havia declarado que os recursos enviados ao exterior eram provenientes de operações de crédito, venda de ativos ou caixa próprio da Entre. Segundo a PF, a origem do primeiro aporte não corresponde à versão apresentada pelo colaborador.

Empresa é investigada no caso Master

A Super Empreendimentos também aparece nas investigações sobre supostos desvios de recursos do Banco Master. Em janeiro, o Valor Econômico apontou que a companhia tinha papel central nas suspeitas envolvendo a circulação de recursos do banco.

Em setembro, a Jovem Pan revelou detalhes de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Segundo o documento, a Super movimentou R$ 19,69 milhões em junho de 2022, apesar de não registrar faturamento. Desse total, R$ 9,18 milhões foram transferidos diretamente por Zettel.

O cunhado de Vorcaro também é apontado pela PF como responsável por operacionalizar pagamentos a integrantes do grupo conhecido como “A Turma”, investigado por suspeitas de corrupção, vazamento de informações e outros crimes relacionados ao Banco Master.

Financiamento de Dark Horse

Como mostrou a Jovem Pan, a PF identificou que Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, atuou como interlocutor direto de Vorcaro nas negociações para financiar o longa-metragem. Os investigadores localizaram mensagens nas quais o senador cobrava pagamentos, discutia reuniões e acompanhava o andamento da produção.

A investigação aponta que a negociação dos US$ 24 milhões envolveu o banqueiro e integrantes do círculo político do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Mário Frias (PL-SP), produtor executivo do filme, afirmou anteriormente que Flávio e Eduardo Bolsonaro não possuem participação societária na produtora.

Em julho, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de inquérito para investigar os repasses. A PF apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e organização criminosa relacionadas ao financiamento da produção.