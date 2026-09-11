Flávio Bolsonaro era interlocutor direto de Vorcaro para Dark Horse, aponta PF

A Polícia Federal (PF) aponta que o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) era interlocutor direto do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, nas negociações sobre o financiamento do filme Dark Horse, produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A afirmação da corporação está em documento enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a PF, as mensagens encontradas no celular de Vorcaro mostram que Flávio não era apenas citado por outras pessoas, mas mantinha contato direto com o dono do Master sobre os recursos para a produção.

Tais elementos indicam que o Senador FLÁVIO NANTES BOLSONARO não aparece apenas como terceiro mencionado em comunicações de outras pessoas, mas como interlocutor direto de DANIEL VORCARO em tratativas relacionadas ao financiamento da produção, inclusive com cobranças de pagamentos, reuniões presenciais e acompanhamento do andamento das gravações Polícia Federal

Os registros analisados pela PF mostram contatos entre os dois a partir de agosto de 2025. Em 20 de agosto do ano passado, uma conversa indica um encontro presencial entre Flávio e Vorcaro. O candidato à Presidência informou que estava “a caminho”.

No mês seguinte, Flávio enviou um áudio cobrando pagamentos do filme e demonstrando preocupação com compromissos com o ator Jim Caviezel e o diretor Cyrus Nowrasteh. Vorcaro respondeu que tentaria resolver a situação.

“Em 08/09/2025, FLÁVIO BOLSONARO encaminhou mensagem de áudio a DANIEL VORCARO cobrando os pagamentos do filme, demonstrando preocupação com o risco de inadimplemento perante o ator Jim Caviezel e o diretor Cyrus Nowrasteh. DANIEL VORCARO, em resposta, pediu desculpas e afirmou que tentaria resolver a situação” Polícia Federal

No mês seguinte, Flávio voltou a cobrar o empresário. Em 22 de outubro, afirmou que as gravações já estavam no terceiro dia e que a produção estava “no limite”. Ele pediu que Vorcaro avisasse caso não conseguisse fazer o aporte, para que pudesse buscar outra solução.

Investigação sobre Flávio Bolsonaro

O ministro André Mendonça determinou a abertura de uma investigação para apurar a atuação de Flávio Bolsonaro no financiamento de Dark Horse. O procedimento apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros possíveis crimes.

A decisão foi tomada em julho e veio a público nesta quinta-feira após a retirada do sigilo de investigações relacionadas ao caso Master. A abertura do procedimento foi solicitada pela Polícia Federal e recebeu aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Mensagens obtidas durante as investigações mostram que Flávio procurou Daniel Vorcaro em busca de cerca de R$ 130 milhões para financiar a produção. Planilhas apreendidas pela PF indicam que aproximadamente R$ 60 milhões teriam sido repassados.

Flávio Bolsonaro nega irregularidades e afirma que todos os recursos destinados ao filme tiveram origem privada.