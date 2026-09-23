Ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins disputa o Senado pela primeira vez

Luizianne foi a segunda mulher a chefiar o Poder Executivo de Fortaleza

Luizianne de Oliveira Lins (Rede) é candidata ao Senado pelo Ceará e tem apoio da chapa de Elmano de Freitas (PT). Luizianne nasceu na cidade de Fortaleza em 18 de novembro de 1968. Concluiu a graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará e tornou-se professora universitária na mesma instituição, lecionando no curso de Jornalismo.

Sua aproximação com a militância política ocorreu durante a vida acadêmica, atuando no movimento estudantil e no Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará. Iniciou sua trajetória nos cargos eletivos em 1996, quando se elegeu vereadora da capital cearense pelo Partido dos Trabalhadores, legenda à qual permaneceu por grande parte da carreira.

Reeleita para a Câmara Municipal em 2000, conquistou em 2002 uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará como deputada estadual. Em 2004, contrariando cenários iniciais, venceu a disputa para a Prefeitura de Fortaleza em segundo turno, tornando-se a segunda mulher a chefiar o Poder Executivo da capital.

Foi reeleita no primeiro turno nas eleições de 2008, governando o município de 2005 a 2012 com foco em políticas de orçamento participativo, assistência social e reestruturação do transporte urbano. Em 2014, foi eleita deputada federal pelo Ceará, obtendo sucessivas reeleições em 2018 e 2022 para a 55ª, 56ª e 57ª legislaturas da Câmara dos Deputados.

Na atuação parlamentar em Brasília, desempenha funções de destaque na Comissão de Cultura, na Comissão de Comunicação e na coordenação de pautas de direitos humanos, equidade de gênero e desenvolvimento urbano.